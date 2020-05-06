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Автомобилистам и трактористам не придётся нарушать самоизоляцию ради похода в ГАИ

Автомобилистам и трактористам не придётся нарушать самоизоляцию ради похода в ГАИ

Тема: Какие законы вступают в силу


Сроки действия транзитных номеров, свидетельств о прохождении техосмотра и удостоверений трактористов-машинистов будут продлены на шесть месяцев, если они истекают в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года. Соответствующие поправки в нормативные акты по вопросу управления транспортом вступают в силу 6 мая.

Кроме того, увеличен срок, в течение которого автовладельцы обязаны зарегистрировать машину или внести изменения в регистрационные данные после покупки, выпуска, снятия с учёта автомобиля или замены номеров. Если раньше на эту процедуру отводилось 10 суток, то теперь эти формальности можно уладить в течение 90 дней. Отметим, что эта норма также носит временный характер: она будет действовать до 31 августа 2020 года.  

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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