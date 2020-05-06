Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв коронавируса

Вадим Карасев

Лайонел ШрайверФото: страница Лайонел Шрайвер в Facebook

Британская писательница Лайонел Шрайвер, автор экранизированного романа «Что-то не так с Кевином» (в России вышел под названием «Цена нелюбви»), заявила, что две трети жертв коронавируса неизбежно умерли бы в течение года и без его вмешательства. Ее слова передает The Independent в среду, 6 мая.

Шрайвер заявила, что меры британского правительства по борьбе с пандемией чрезмерны, учитывая число погибших и разрушительное влияние этих мер на экономику страны. 62-летняя писательница подчеркнула, что «агонизирует» из-за происходящего.

«Если все так и продолжится, у нас больше не будет авиалиний — а мы живем на острове», — отметила она.

В конце апреля сообщалось об убытках, которые российские звезды понесли из-за пандемии коронавируса.