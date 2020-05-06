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Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле

Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле
РИА Новости. Американская писательница Стефани Майер, получившая всемирную известность после выхода серии романов "Сумерки", объявила, что скоро выпустит новую книгу "Midnight sun" ("Солнце полуночи"). В ней повествование идет от лица вампира Эдварда Каллена, сообщает The Guardian.


"Я очень рада поделиться новостью о выходе "Midnight sun", который состоится 4 августа. Я не была уверена, что сейчас, в такое безумное время, подходящий момент. Но многие так долго хотели почитать эту книгу, что я решила больше не ждать", — прокомментировала Майер.

Через несколько месяцев поклонники "Сумерек" наконец узнают, что переживал Эдвард до встречи с Беллой Свон (предыдущие романы написаны от ее лица — Прим.ред.), а также поймут, почему он позволил себе в нее влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.


По информации издания, Стефани Майер начала работать над этой историей еще в 2008 году, но когда часть материала попала в Сеть, она отказалась доделывать ее.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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