Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России

Анастасия Иванова

Съемочную группу «Первого канала» России лишили аккредитации в Белоруссии. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в программе «Панорама» на телеканале «Белоруссия 1».

Сообщается, что журналист Алексей Кручинин был лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована. То есть он не может на сегодняшний день работать в Белоруссии.

Напомним, 6 мая на «Первом канале» вышел сюжет о непростой эпидемиологической ситуации в Белоруссии. В нем Кручинин беседовал с пришедшими на кладбище жителями белорусского города Столбцы.