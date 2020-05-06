Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России
Вчера, 23:21 Анастасия Иванова
Съемочную группу «Первого канала» России лишили аккредитации в Белоруссии. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в программе «Панорама» на телеканале «Белоруссия 1».
Сообщается, что журналист Алексей Кручинин был лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована. То есть он не может на сегодняшний день работать в Белоруссии.
Напомним, 6 мая на «Первом канале» вышел сюжет о непростой эпидемиологической ситуации в Белоруссии. В нем Кручинин беседовал с пришедшими на кладбище жителями белорусского города Столбцы.
По материалам: eadaily.com