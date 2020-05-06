Без подарков и гостей: как прошел первый день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри

Лидия Мартынова

Сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнился год. Эпидемия коронавируса нарушила планы супругов, поэтому праздник для Арчи проходил в домашних условиях без присутствия родственников.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет всего год назад, а его жизнь уже интересует миллионы поклонников во всем мире. Еще за несколько недель до дня рождения мальчика инсайдеры сообщили, что Меган и Гарри не планируют устраивать пышное торжество. Более того, родители малыша попросили друзей и родственников не делать ему подарки. По мнению супругов, у Арчи и так есть все, что только может понадобиться ребенку. Именно поэтому они намекнули друзьям и родным, что средства лучше перевести в благотворительные фонды, а не тратить на ненужные безделушки.

Конечно, праздничный день начался с поздравлений. Одним из первых трогательное послание малышу написал дедушка — принц Чарльз. «Поздравляем с днем рождения маленького Арчи, которому сегодня исполняется год. Эта фотография Арчи с дедушкой была сделана после его крестин в июле 2019 года», — написали представители Чарльза в его официальном Instagram.

Семья принца Уильяма тоже не осталась в стороне. Герцог и герцогиня Кембриджские пожелали Арчи здоровья и счастья.

«Желаем Арчи счастливого первого дня рождения сегодня», — написали супруги.

Напомним, что вся королевская семья не видела малыша уже несколько месяцев. Меган и Гарри не привозили сына в Великобританию с тех пор, как уехали в Канаду. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе, где совсем недавно приобрели дом.





По информации инсайдеров, изначально влюбленные планировали вернуться в Лондон на несколько дней, чтобы отметить день рождения Арчи в компании родственников Гарри. Однако из-за распространения коронавируса от данной затеи пришлось отказаться. В результате скромное торжество в честь мальчика было организовано в доме супругов в Лос-Анджелесе. Присутствовали на празднике только мама, папа и сам именинник.

Королевский эксперт Кэти Николл рассказывала, что, скорее всего, Маркл сама приготовила торт для сына. В последнее время супруга принца увлеклась кулинарией. При этом Меган наверняка отдала предпочтение низкоуглеводному десерту из органических продуктов, потому что она придерживается правильного питания.

Сейчас Меган и Гарри делают все возможное, чтобы у сына было нормальное детство. Супруги не хотят выставлять на всеобщее обозрение подробности жизни мальчика. Именно поэтому в Сети крайне редко появляются новые фотографии Арчи. И все же в честь дня рождения ребенка влюбленные опубликовали трогательное видео, на котором Маркл читает сыну книгу.

Фото: Legion-Media