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Бил ножом в лицо: в Харькове спустя два дня поймали грабителя, тяжело ранившего продавщицу магазина (видео)

Бил ножом в лицо: в Харькове спустя два дня поймали грабителя, тяжело ранившего продавщицу магазина (видео)

В Харькове раскрыли дерзкое ограбление, случившееся в воскресенье, 3 мая. В поисках легких денег мужчина напал с ножом на продавщицу овощного киоска на Александровском проспекте. Тяжело ранив женщину в лицо и в живот, грабитель нашел в кармане у жертвы 1500 гривен, и с этой суммой попытался скрыться.

Пострадавшая 49-летняя женщина лежит в больнице скорой помощи. Состояние пациентки тяжелое, она так и не пришла в сознание и остается в реанимации.

А вот грабителя полиции удалось установить. По подозрению в преступлении задержан 46-летний ранее судимый харьковчанин. Мужчина признался в содеянном и ждет нового суда. За разбой и попытку убийства виновному может грозить до 15 лет за решеткой.

Потратить деньги грабитель не успел — при обыске дома у подозреваемого были обнаружены 1500 гривен и нож. Вещественные доказательства изъяты.


Напомним, ранее в Харькове были задержаны подростки, которые напали на продуктовый киоск и угрожая ножом забрали у продавца выручку. А в Киеве поймали преступника, специализировавшегося на кражах с почтовых отделений.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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