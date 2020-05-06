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Боевиков «Исламского государства» арестовали за расстрел десятков верующих

Боевиков «Исламского государства» арестовали за расстрел десятков верующихФото: Omar Sobhani / Reuters

Боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) арестовали за расстрел десятков верующих в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранительные органы страны арестовали восемь членов ИГ и группировки «Сети Хаккани» (запрещена в РФ). Боевиков задержали во время налета спецназа, службы также изъяли оружие и взрывчатку. Задержанных обвиняют не только в атаке, в результате которой погибло 25 человек, но и в других террористических актах.

6 марта боевики атаковали посетителей церемонии поминовения в столице страны Кабуле и убили десятки верующих. Мероприятие в память лидера моджахедов-хазарейцев во время советского вторжения в Афганистан Абдулы Али Мазари проходило с участием нынешнего премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы. Вероятным организатором атаки считали афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), однако затем ИГ призналось в содеянном.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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