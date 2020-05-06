Бывший солист MBAND впервые о распаде группы и предательстве Владислава Рамма

Анастасия Иванова

Никита Киоссе признался, что не жалеет о распаде MBAND. Сейчас музыкант делает сольную карьеру и ищет новое звучание. Со всеми бывшими коллегами по коллективу, кроме Владислава Рамма, он поддерживает дружеские отношения.

22-летний Никита Киоссе долго воздерживался от комментариев после распада группы MBAND. Лишь 6 мая артист прервал молчание и рассказал, что роспуск коллектива не стал для него сюрпризом. Такой сценарий обсуждался продюсерами, ведь участники группы переросли проект. И все же коллектив до последнего пытались спасти.

«Каждый из нас так или иначе думал об этом. В какой-то момент нам троим стало просто тесно в группе, у каждого сформировался свой взгляд на развитие себя как творческой единицы. Конечно, до последнего никто не хотел именно распада группы, но, уверен, это решение всем нам в плюс», — подчеркнул Никита.

При этом Киоссе будет и дальше сотрудничать с Константином Меладзе и его продюсерским центром. Уже в ближайшее время артист представит сольную пластинку, которая поможет ему переосмыслить собственное творчество.

Некоторые поклонники были уверены, что после распада MBAND Никита запишет совместную композицию с другим экс-участником коллектива Владиславом Раммом. Но, как оказалось, Киоссе не общается с коллегой.





«Вообще, при старте группы он был моим самым близким другом, мы даже вместе снимали квартиру. И сегодня я хочу сказать «спасибо» за то, что благодаря ему я впервые осознал, что такое предательство. После «дружбы» с Владом я стал меньше доверять людям», — объяснил артист.

Напомним, что Владислав со скандалом покинул коллектив в 2015 году. Тогда он заявил, что хочет заниматься сольным творчеством, а Константин Меладзе даже обвинил бывшего подопечного в профессиональной непригодности. Сейчас Рамм продолжает выступать и записывать новые композиции, но с экс-коллегами его ничего не связывает.

В прямом эфире с журналом OK! Никита поговорил и о взглядах на современную музыку, и о планах на будущее. А вот личную жизнь артист отказался обсуждать, справедливо рассудив, что его романы не должны интересовать поклонников.

Фото: Instagram, Legion-Media