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Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд

Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд
Юлия Мареева стала женой ведущего программы «Момент истины» около восьми лет назад. Причем 21-летняя невеста оказалась на 32 года младше жениха, поэтому сразу поползли слухи: мол, девушка повелась на деньги журналиста. Она же это всегда отрицала.

Юлия училась на последнем курсе Российского гуманитарного университета, когда познакомилась с Карауловым. Особого интереса поначалу к нему не проявляла, не знала даже о его роде деятельности. А вот журналисту юная студентка очень понравилась, и он стал ухаживать — красиво и настойчиво. Бросил даже свою пассию, что была на тот момент.

Потом Юлия с Андреем начали жить вместе. Девушка заботилась о возлюбленном, старалась обеспечить ему комфорт. Он же не был готов проститься со статусом любвеобильного сердцееда. 

«Мы были в Монако, и я заболела: температура 41, еле ходила. Так, чтобы я ему не мешала, он ночевать уходил к девочке, которую специально взял для развлечений в эту поездку.  Ко мне лишний раз не подходил. Помню, получила анализы, пошла его искать, чтобы показать, а он с этой девицей сидит — мохито попивает… Я не могла больше выдерживать постоянное присутствие посторонних дам в доме. Поставила вопрос ребром. И он все-таки отказался от услуг проституток. Хотя «девочки» — его хобби лет с 20», — вспоминает Мареева. 

В 2017-м звездный брак стал разваливаться. Масла в огонь подливали непростые отношения Караулова со своими родственниками.

 «Я выяснила, что его дочь утаила от него 7 миллионов рублей. Они поссорились, потом, правда, помирились, но дочь затаила обиду. Начала капать Караулову на мозг: мол, ты подарил ей квартиры, теперь она точно сбежит. 11 квартир, купленных в нашем браке, действительно было оформлено на меня. А Андрей — человек очень внушаемый. Словом, он начал нести какой-то бред, будто я кому-то говорила, что он «майский тортик, который скоро растает». В то злополучное утро 20 ноября 2017 года он прислал ко ко мне управляющего, чтобы я переписала квартиры на него. Я отказалась. И тут все наложилось одно на другое: клевета дочери, мой отказ подписывать… Словом, Андрей взорвался», — вспоминает Мареева.

Скандал между супругами вышел за рамки семьи и нашел отражение в прессе. В 2019-м историю Караулова муссировали и на телевидении в программе «Пусть говорят».

Юля пожаловалась, что муж даже угрожал ее близким. Она же решила разбираться с ним в правовом поле. «Я подала в суд имущественные иски, и он сразу начал атаку на меня. Андрей всегда считал, что его слово выше любого закона, особенно, когда сына украл у бывшей жены. Что он только ни делал: и заявления писал на меня и на всю мою семью, и подсылал людей «поговорить», угрожал моим родителям, бабушке и дедушке, и на Первый канал ходил рассказывать. Он добивался, чтобы я забрала иски», — рассказала Мареева. 


Караулов хотел даже аннулировать брак, чтобы забрать имущество. Но в этом случае, наоборот, все досталось бы Юлии. Тогда он заявил, что иск не подписывал, а дело назвал сфабрикованным.

«Тверской суд столицы разделил имущество, которое было приобретено нами в браке, пополам. Однако когда дело поступило в Мосгорсуд по апелляционной жалобе Караулова, решение районного суда оказалось не подписанным судьей (несмотря на то, что мне выдавалось на руки копия решения с печатью и подписью судьи). И Мосгорсуд вынес другое решение: все наше брачное имущество отдал Караулову (а это 12 квартир в Москве и 4 автомашины), посчитав, что таким разделом мои права как супруги не нарушаются. Нас ждут новые процессы», — заявила Юлия в разговоре с «Экспресс-газетой». 

Фото: Legion-Media, ВКонтакте, Twitter.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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