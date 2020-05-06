Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд

Анастасия Иванова

Юлия Мареева стала женой ведущего программы «Момент истины» около восьми лет назад. Причем 21-летняя невеста оказалась на 32 года младше жениха, поэтому сразу поползли слухи: мол, девушка повелась на деньги журналиста. Она же это всегда отрицала.

Юлия училась на последнем курсе Российского гуманитарного университета, когда познакомилась с Карауловым. Особого интереса поначалу к нему не проявляла, не знала даже о его роде деятельности. А вот журналисту юная студентка очень понравилась, и он стал ухаживать — красиво и настойчиво. Бросил даже свою пассию, что была на тот момент.

Потом Юлия с Андреем начали жить вместе. Девушка заботилась о возлюбленном, старалась обеспечить ему комфорт. Он же не был готов проститься со статусом любвеобильного сердцееда.

«Мы были в Монако, и я заболела: температура 41, еле ходила. Так, чтобы я ему не мешала, он ночевать уходил к девочке, которую специально взял для развлечений в эту поездку. Ко мне лишний раз не подходил. Помню, получила анализы, пошла его искать, чтобы показать, а он с этой девицей сидит — мохито попивает… Я не могла больше выдерживать постоянное присутствие посторонних дам в доме. Поставила вопрос ребром. И он все-таки отказался от услуг проституток. Хотя «девочки» — его хобби лет с 20», — вспоминает Мареева.

В 2017-м звездный брак стал разваливаться. Масла в огонь подливали непростые отношения Караулова со своими родственниками.

«Я выяснила, что его дочь утаила от него 7 миллионов рублей. Они поссорились, потом, правда, помирились, но дочь затаила обиду. Начала капать Караулову на мозг: мол, ты подарил ей квартиры, теперь она точно сбежит. 11 квартир, купленных в нашем браке, действительно было оформлено на меня. А Андрей — человек очень внушаемый. Словом, он начал нести какой-то бред, будто я кому-то говорила, что он «майский тортик, который скоро растает». В то злополучное утро 20 ноября 2017 года он прислал ко ко мне управляющего, чтобы я переписала квартиры на него. Я отказалась. И тут все наложилось одно на другое: клевета дочери, мой отказ подписывать… Словом, Андрей взорвался», — вспоминает Мареева.

Скандал между супругами вышел за рамки семьи и нашел отражение в прессе. В 2019-м историю Караулова муссировали и на телевидении в программе «Пусть говорят».

Юля пожаловалась, что муж даже угрожал ее близким. Она же решила разбираться с ним в правовом поле. «Я подала в суд имущественные иски, и он сразу начал атаку на меня. Андрей всегда считал, что его слово выше любого закона, особенно, когда сына украл у бывшей жены. Что он только ни делал: и заявления писал на меня и на всю мою семью, и подсылал людей «поговорить», угрожал моим родителям, бабушке и дедушке, и на Первый канал ходил рассказывать. Он добивался, чтобы я забрала иски», — рассказала Мареева.





Караулов хотел даже аннулировать брак, чтобы забрать имущество. Но в этом случае, наоборот, все досталось бы Юлии. Тогда он заявил, что иск не подписывал, а дело назвал сфабрикованным.

«Тверской суд столицы разделил имущество, которое было приобретено нами в браке, пополам. Однако когда дело поступило в Мосгорсуд по апелляционной жалобе Караулова, решение районного суда оказалось не подписанным судьей (несмотря на то, что мне выдавалось на руки копия решения с печатью и подписью судьи). И Мосгорсуд вынес другое решение: все наше брачное имущество отдал Караулову (а это 12 квартир в Москве и 4 автомашины), посчитав, что таким разделом мои права как супруги не нарушаются. Нас ждут новые процессы», — заявила Юлия в разговоре с «Экспресс-газетой».

Фото: Legion-Media, ВКонтакте, Twitter.com

