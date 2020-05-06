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Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысяч

Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысячФото: Neil Hall - Pool / Getty Images

Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберта Дженрика.

Число погибших в стране за сутки возросло на 649, до 30 076 человек. Количество новых выявленных случаев заражения за 24 часа выросло на 6111.

Накануне Великобритания вышла на второе место по числу погибших от новой коронавирусной инфекции, обогнав Италию. На первом месте остаются США, где от COVID-19 погибли 71,5 тысячи человек. По последним данным, в мире выявлено 3,7 миллиона случаев заражения.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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