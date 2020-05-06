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Чистая прибыль Disney упала на 91 процент

Чистая прибыль Disney упала на 91 процентФото: CARLO ALLEGRI / Reuters

Чистая прибыль компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91 процент по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период. Об этом свидетельствует опубликованная квартальная финансовая отчетность компании, передает СNN.

При этом выручка компании выросла на 21 процент — с 14,9 до 18 миллиардов долларов.

Во втором квартале текущего финансового года, который завершился 28 марта, чистая прибыль компании составила 475 миллионов долларов. В прошлом году за тот же период чистая прибыль Disney превысила 5,4 миллиарда долларов.

Резкое падение прибыли обусловлено введенными из-за распространения коронавируса в США и мире ограничениями. Компания вынуждена была на фоне эпидемии временно приостановить работу всех принадлежащих ей парков развлечений, а также заморозить съемки новых фильмов и сериалов.

Минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с коронавирусом. Помимо этого, к 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации на еще 3,7 триллиона долларов.

Число заражений коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона. Также в Соединенных Штатах зарегистрировали более 70 тысяч летальных исходов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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