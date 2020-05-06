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Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Как рассказал министр в интервью газете "Ведомости", доходы бюджета РФ в текущем году будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллионов ненефтегазовых.

"Дефицит бюджета будет около 4% ВВП", - добавил министр.


При этом Силуанов подчеркнул, что правительство не режет расходы, а даже наоборот, их увеличивает. "Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - сказал Силуанов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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