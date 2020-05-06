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Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.

Заседание проходило дистанционно в режиме видеоконференции, трансляция велась на сайте нижегородского парламента. На заседании рассматривался единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода.

"39 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий, 1 – против. Решение принято. Еще раз благодарим Владимира Панова за работу и желаем новых свершений", - сказал председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

Выступая перед депутатами, Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который выдвинул его кандидатуру на пост главы города, за оказанное доверие, а депутатов гордумы – за совместную работу. Вспомнил самые трудные периоды деятельности – подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, реформу схемы общественного транспорта и общественных пространств.


"Для меня было большой честью работать с вами", - резюмировал он.

В свою очередь глава региона отметил, что ему "было важно иметь доверенного человека, который не подведет, и Панов оказался именно таким человеком".

"Он уходит на повышение решать глобальные государственные задачи. Панов оставляет за собой в городе хороший задел", - заявил Никитин и пожелал ему удачи на новом месте.

Ранее источники РИА Новости сообщали, что Панов переходит на работу в госкорпорацию "Росатом" на должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики, где займется координацией между атомной госкорпорацией и органами власти в решении вопросов, касающихся развития арктической зоны РФ.


Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после избрания мэром Нижнего Новгорода Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.

# Политика
По материалам: ria.ru

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