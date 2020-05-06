Der Spiegel: Боевые корабли США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Анастасия Иванова

В последний раз американские боевые корабли были в Баренцевом море еще во времена холодной войны. В мае 2020 года три эсминца ВМС США и фрегат ВМС Королевских войск Великобритании вошли в Баренцево море к северу от России. Об этом сегодня, 6 мая, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По словам американских военных, целью операции было продемонстрировать «свободу навигации». В последний раз корабли США курсировали в этой части Арктики в середине 1980-х годов, указывает издание.

В операции участвовали три эсминца ВМС США — USS Donald Cook (DDG 75), USS Porter (DDG 78), USS Roosevelt (DDG 80), а также корабль поддержки и британский фрегат.

«Военное и стратегическое значение Арктики растет, и США обеспокоены растущим влиянием России в этом регионе», — отмечает Der Spiegel.

ИА Newstes уже сообщало: 4 мая корабли ВМС США и Великобритании, несущие крылатые ракеты, вошли в Баренцево море. Как заявили в оперативном объединении американских военно-морских сил в Европе, перед ними поставлены задачи — «укрепление фундамента боеготовности в Арктике», а также «отстаивание свободы навигации и демонстрация беспрепятственной интеграции среди союзников» и «проведение операций по обеспечению безопасности на море за Полярным кругом».

Командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти подчеркнула, что надводные корабли ВМС США в Баренцевом регионе не эксплуатировались с середины 1980-х годов. По ее словам, Военно-морские силы союзников и партнеров должны оставаться опытными во всех операционных средах, чтобы обеспечить постоянную безопасность и доступ к морям. Это особенно важно в Арктике, сказала она.

По ее словам, Министерство обороны России было уведомлено 1 мая. Уведомление было «сделано с целью избежать неправильных представлений, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию».

Северный флот России сообщил, что отслеживает действия корабельной ударной группы ОВМС НАТО в Баренцевом море.