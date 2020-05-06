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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри ПоттереДэниел РэдклиффФото: MIKE SEGAR / Reuters

Актер Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Об этом сообщает BBC News.

Рэдклифф, исполнивший роль «мальчика, который выжил», стал первым участником инициативы под названием Harry Potter At Home. Эдди Редмэйн, который сыграл в фильме «Фантастические твари и где они обитают» и его продолжении, и Стивен Фрай также озвучат главы в рамках данного проекта.

Видео с озвучкой выкладываются на сайте Роулинг, а сами записи доступны в Spotify. По задумке авторов инициативы, видеозаписи должны помочь детям, родителям и учителям в период пандемии коронавируса.

Еженедельно до середины лета в сеть будет выкладываться по одной главе, так различные знаменитости озвучат все 17 глав первой книги серии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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