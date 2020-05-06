Для длительной и кратковременной памяти у муравьев служат разные части мозга

Вадим Карасев

Исследователи установили, что у рыжих лесных муравьев (Formica rufa) имеется латерализация мозга, то есть разные части мозга отличаются своими функциями. В данном случае предполагается, что в одной зоне мозга локализуется длительная память, а в другой — кратковременная.

Ранее латерализация была отмечена у медоносных пчел и шмелей при хранении воспоминаний, связанных с запахом. В экспериментах с рыжими лесными муравьями изучалась латерализация зрительной памяти. Для этого ученые прикасались к правой, левой или обеим антеннам муравья капелькой сахарного раствора, одновременно демонстрируя муравью синий объект. Затем спустя 10 минут, час и сутки муравьям вновь показывали синий объект и проверяли, раскроют ли они челюсти в ожидании получения сахарного раствора.

Если в процессе тренировки сахарный раствор контактировал с правым усиком муравья, то наиболее выраженная реакция на синий цвет наступала через 10 минут, также она наблюдалась через час, а потом отсутствовала. Если же использовался левый усик, муравьи не реагировали на стимул через 10 минут и через час, но зато реакция проявлялась спустя сутки. По мнению исследователей, это показывает, что одна сторона мозга муравья хранит кратковременные воспоминания, а другая — долгосрочные. Предполагается, что такое разделение помогает насекомым экономить энергию и емкость памяти в крошечных нервных узлах.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.