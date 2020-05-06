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Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места

Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Все емкости для нефти переполнятся в ближайшие две недели, прогнозирует Goldman Sachs. Речь идет как о наземных хранилищах, так и о танкерах. Поможет ли нефтяникам сделка ОПЕК+, вступившая в силу в пятницу, что будет с ценами на нефть и курсом доллара — в материале РИА Новости.

Не допускайте недолива

Минувший апрель оказался самым тяжелым месяцем в истории нефтяной индустрии. Спрос на черное золото обвалился из-за резкого снижения экономической активности во всех развитых странах на фоне пандемии коронавируса и массовых карантинных мер. Однако в мае отрасль столкнется с еще одной проблемой.


Нефть негде хранить. На прошлой неделе Южная Корея сообщила, что ее нефтехранилища переполнены. Та же ситуация и с береговыми резервуарами Сингапура.


В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже задействовали 95% мощностей для хранения. К этому результату быстро приближается Европа: поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 миллионов баррелей в неделю. Американский нефтяной хаб в Кушинге проинформировал, что его хранилища заполнены на 81%.

"Скоро печальная развязка, — делает вывод глава торговых операций одного из крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. — До нее не месяцы, а недели".

В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, настроены оптимистичнее: по мнению ее специалистов, емкостей хватит еще на пять-шесть недель. "Все переполнится только в начале июня", — уверен аналитик Oilx Флориан Талер.

В качестве плавучих хранилищ используют танкеры. По оценкам саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, именно эту функцию сейчас выполняет каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный брать на борт до двух миллионов баррелей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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