Джессика Симпсон ответила на бодишейминг со стороны редактора Vogue

Вадим Карасев

Джессика Симпсон боролась с бодишеймерами на протяжении всей своей карьеры. 39-летняя звезда не собирается отступать и сейчас. На американском портале Vogue на днях был опубликован материал, в котором бывший креативный директор Салли Сингер поделилась воспоминаниями о Симпсон и ее тогдашнем бойфренде Джоне Майере.





Джессика Симпсон (фото 2007 года)

В статье в честь Met Gala (одного из многих событий, отмененных из-за коронавируса в этом году) ряд знаменитостей, дизайнеров, моделей и представителей модной индустрии вспомнили мероприятия прошлых лет. Салли Сингер рассказала про случай на балу 2007 года, когда грудь Симпсон, как она написала, казалось, "чуть не выпала из платья от Роберто Кавалли".

За обедом внезапно возникло ощущение, что грудь Джессики сидит напротив меня за обеденным столом, и она на блюде, и я смотрю на нее. И Джон Майер трогал ее руками на ужине,

— написала Сингер в статье Vogue.

Во вторник звезда опубликовала в инстаграме пост, в котором назвала эту историю "недостоверной" и "тошнотворной".

Чувствую себя немного Джейн Мэнсфилд после прочтения этого (недостоверного) рассказа про Met Gala, в котором меня оскорбляет Салли Сингер,

— Симпсон в качестве иллюстрации прикрепила знаменитую фотографию Софи Лорен, которая грозно смотрит на бюст Джейн Мэнсфилд (кадр сделан в 1957 году).





Далее певица добавила, что она намного выше "всяких бесполезных разговоров о своей внешности".

Я выслушивала чужие мнения о своем теле на протяжении всей моей взрослой жизни. Однако прочтение этой долгожданной статьи о самом классном модном событии, в котором другая женщина неожиданно шеймит (в 2020 году!) другую за наличие бюста, вызвало тошноту,

— написала знаменитость.





В своих мемуарах Симпсон рассказала, как восприятие ее фигуры другими мешало ее карьере. Она вспомнила знаменитые шорты своей главной героини из комедии 2005 года "Придурки из Хаззарда". Звезда призналась, что в 17 лет принимала таблетки для похудения из-за давления общественности. В интервью People она также рассказала, что все еще работает над тем, чтобы принять и полюбить себя.

Это нелегко, это больно. Я имею в виду, что мы смотрим на себя в зеркало и видим недостатки,

— говорила звезда.





Джессика Симпсон с дочкой