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Глава UFC рассказал о "невероятном богатстве" Нурмагомедова

Глава UFC рассказал о "невероятном богатстве" Нурмагомедова

Российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов - "нереально богатый человек". Такое заявление сделал президент UFC Дэйна Уайт в эфире программы Menace and The Man Show.

Уайт выразил свое мнение в ходе рассуждений о возможных поединках, которые смогли бы вызвать наибольший ажиотаж.

"Люди не понимают, Хабиб невероятно богат! Он нереально богатый человек, у которого нет нужды в деньгах", - сказал Уайт и подчеркнул, что для Нурмагомедова гонорар не является первостепенным, поэтому он может себе позволить выбирать соперников.

Ранее Хабиб Нурмагомедов порассуждал о собственной карьере, назвав себя самым доминирующим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата.

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По материалам: uposters.ru

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