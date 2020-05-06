Глава UFC рассказал о "невероятном богатстве" Нурмагомедова

Вадим Карасев

Российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов - "нереально богатый человек". Такое заявление сделал президент UFC Дэйна Уайт в эфире программы Menace and The Man Show.

Уайт выразил свое мнение в ходе рассуждений о возможных поединках, которые смогли бы вызвать наибольший ажиотаж.

"Люди не понимают, Хабиб невероятно богат! Он нереально богатый человек, у которого нет нужды в деньгах", - сказал Уайт и подчеркнул, что для Нурмагомедова гонорар не является первостепенным, поэтому он может себе позволить выбирать соперников.



Ранее Хабиб Нурмагомедов порассуждал о собственной карьере, назвав себя самым доминирующим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата.