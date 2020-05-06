Главврач больницы в Омске уволился после вспышки коронавируса
Главный врач городской больницы № 1 им. Кабанова в Омске Георгий Соболев уволился после того, как в его учреждении была зафиксирована вспышка коронавируса и нарушение процедуры проверки сотрудников на инфекцию, сообщают местные СМИ.
Больница, где находятся около 400 пациентов, была закрыта в понедельник на карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса. Все пациенты и медперсонал были направлены на сдачу анализов. Однако местные СМИ начали публиковать фото, на которых видно, как сотрудники больницы стоят в очереди на анализ. Позже стало известно, что инфекцией заразились 16 медиков.
Что касается 16 заболевших медиков, это 4 врача и 12 специалистов младшего и среднего звена. Они являются сотрудниками того отделения, которое было закрыто первоначально на карантин. Все пациенты выведены в больницу, которая работает с коронавирусной инфекцией.