Главврач больницы в Омске уволился после вспышки коронавируса

Лидия Мартынова

Главный врач городской больницы № 1 им. Кабанова в Омске Георгий Соболев уволился после того, как в его учреждении была зафиксирована вспышка коронавируса и нарушение процедуры проверки сотрудников на инфекцию, сообщают местные СМИ.

Больница, где находятся около 400 пациентов, была закрыта в понедельник на карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса. Все пациенты и медперсонал были направлены на сдачу анализов. Однако местные СМИ начали публиковать фото, на которых видно, как сотрудники больницы стоят в очереди на анализ. Позже стало известно, что инфекцией заразились 16 медиков.

«То, что вчера происходило на территории ГБ № 1 не входит ни в какие рамки. Ни в рамки безопасности, ни в схему маршрутизации. Как только мы увидели эту картину, спасибо СМИ, сразу же выехали на место. Была выстроена четкая схема маршрутизации и за 10−15 минут проблема была снята. Очень хочется, чтобы то, что произошло, было исключением и не приняло системный характер. Мы очень серьезно подошли в вопросу, проанализировали работу больницы, руководителя, и главный врач принял решение о том, что по собственному желанию он покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», — заявила глава Минздрава региона Ирина Солдатова, передает «ОмскРегион».

Что касается 16 заболевших медиков, это 4 врача и 12 специалистов младшего и среднего звена. Они являются сотрудниками того отделения, которое было закрыто первоначально на карантин. Все пациенты выведены в больницу, которая работает с коронавирусной инфекцией.