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Госпитализировать некуда: в больницах Черновцов закончились места для больных COVID-19

Госпитализировать некуда: в больницах Черновцов закончились места для больных COVID-19

К вечеру вторника, 5 мая, в больницах города Черновцы, как и предполагали областные власти, закончились места, выделенные в медицинских учреждениях для лечения больных с коронавирусной инфекций.

Об этом сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook городской голова Алексей Каспрук.

«Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Понятно, что места периодически появляются, потому что идет процесс выздоровления людей, черновчан выписывают домой. К сожалению, люди и умирают. Людей переводят из одной больницы в другую, потому что состояние ухудшается или наоборот. Но, в целом можно сказать, что все три больницы, которые мы предусматривали для лечения больных коронавирусом, они уже полностью заполнены», — сказал мэр города.

Он добавил, что ранее в городе никогда не было подобной ситуации, чтобы все больницы были заполнены пациентами.

По словам Каспрука, сегодня больных жителей города начала принимать областная больница, но там тоже непростая ситуация. Сейчас для приема пациентов готовят госпиталь ветеранов войны.

Напомним, что Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, однако анонсировал ряд послаблений с 11 мая. В то же время жителей Буковины предупредили о возможности продления карантина до лета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 5 мая в Украине подтверждены 12 697 случаев COVID-19. Зафиксированы 316 случаев с летальным исходом и 1875 случаев выздоровления пациентов. В то же время в Черновицкой области количество заболевших приближалось к двум тысячам — COVID-19 диагностировали у 1948 людей.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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