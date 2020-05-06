Грузии придется признаться, что без России ее ожидает голод — СМИ

Лидия Мартынова

Грузинское издание «Грузия и Мир» обратилось к проблеме продовольственной безопасности Грузии в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Как пишет автор статьи Бесо Барбакадзе, Грузия — единственная в мире страна, которая 95% необходимого объема пшеницы закупает у одного государства — у России. «Это означает, что если Россия не поставит нам пшеницу, произойдет примерно то же, что в 1990-е годы», — констатирует он.

Российская Федерация полностью приостановила экспорт пшеницы и других зерновых культур. По информации, распространенной Министерством сельского хозяйства РФ, указанный запрет будет оставаться в силе как минимум до 1 июля 2020 года. Вместе с тем, было подчеркнуто и то, что экспортные ограничения не коснутся стран, входящих в Евразийский экономический союз. С 1 апреля 2020 года российским Министерством сельского хозяйства были установлены внетарифные квоты на экспорт зерновых. Речь шла о 7 миллионах тонн зерна. К настоящему времени данная квота полностью израсходована, и именно по этой причине министерство приняло решение запретить экспорт зерновых. Согласно заявлению министерства, ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы стабилизировать цены на зерновые культуры внутри страны и удовлетворить местный спрос.

Напомним, что в 2017 году в России был собран рекордный урожай зерна. Затем произошел спад, что вызвало озабоченность у руководства, которое объявило пшеницу приоритетной культурой в 2019 году. Именно этим было обусловлено то обстоятельство, что в минувшем году Российская Федерация установила новый рекорд по урожаю пшеницы и вдобавок стала главным игроком на международном рынке. Аналогичное положение и в нынешнем году: в России было обработано больше площадей, чем в прошлом, и теперь вот как раз к 1 июля станет известно, каковы реальные виды на урожай. Возникшая в мире ситуация привела к тому, что цены на нефтепродукты упали, однако вырос спрос на продовольствие, в особенности — на пшеницу, благодаря которой человечество производит свой главный пищевой продукт. Именно по этой причине Россия проявляет заботу, первым долгом, о себе (о собственном населении), так как, несмотря на пандемию, экономические санкции в отношение нее Запад не отменял, и если в распоряжении нашего северного соседа не окажется пшеницы, помощи ему ждать будет неоткуда.

Другое дело, что во все это очень глубоко замешана и Грузия. Страна наша единственная, повторяю, единственная в мире, которая 95% необходимого объема пшеницы закупает у одной страны — у России. Это означает, что если Россия не поставит нам пшеницу, произойдет примерно то же, что в 1990-е годы. Так вот, северный сосед до 1 июля экспорт приостановил, и сколько бы теперь Запад ни подстрекал нас — Россия, мол, ваш враг и поносите ее бранными словами, нам остается лишь надеяться и радоваться, если там соберут щедрый урожай пшеницы.

Между прочим, когда министру сельского хозяйства Грузии Левану Давиташвили задали вопрос касательно экспорта пшеницы, он не скрыл, что подавляющую часть этого продукта мы завозим как раз из России, однако добавил, что существуют и альтернативные пути, которые руководство страны уже изыскало. Министр заверил — дефицита пшеницы в Грузии не возникнет, и было бы, безусловно, весьма отрадно, окажись все это правдой. Однако мы хорошо помним, с какими непреодолимыми барьерами в процессе поиска альтернативных путей столкнулась сначала предыдущая, а затем и нынешняя власть. Еще во время президентства Михаила Саакашвили Европа и Америка совместно с Грузией стали изыскивать способ, как, завозя пшеницу, перестать быть полностью подвешенными на Россию. Тогда этих путей отыскать не удалось. Ни один крупный экспортер не пожелал иметь дело с маленькой Грузией, чтобы не обидеть страны, закупавшие продукцию в больших объемах. Ни одна из европейских стран не стала пересматривать свои договоры ради Грузии, и правительство Саакашвили вынуждено было признать, что единственная возможность закупать пшеницу неизбежно приводит нас к России. Между прочим, тогдашнее правительство потерпело не менее сокрушительный крах в ходе поиска альтернативных источников для закупки энергоносителей.

В условиях нынешнего правительства реальное положение, вроде бы, несколько изменилось после того, как президентом была избрана Саломе Зурабишвили. Дело в том, что госпожа Саломе, имеющая хорошие связи во Франции, во время встречи с французскими коллегами затронула и тему пшеницы. Предполагалось, что Франция как страна, входящая в мировую пятерку производителей пшеницы, из уважения к нашему президенту проявит интерес к поставке пшеницы в Грузию, но и этот ход не удался — французы отказалась под тем простым предлогом, что отношения с партнерами у нее рассчитаны на два десятилетия, и она не намерена от них отклоняться. Нельзя не сказать и о том, что, говоря о наличии альтернативных путей, наш министр сельского хозяйства так конкретно и не назвал ни одной страны, которая изъявила бы готовность или согласилась в будущем заменить в этом плане Россию. Подобное умалчивание обусловлено тем, что такой страны в настоящее время, скорее всего, не существует. Как не сумел найти такое государство Михаил Саакашвили, так не нашла и нынешняя власть. А попытка Америки — я, мол, сама поставлю вам пшеницу — завершилась крахом после первого же рейса, так как по качеству американская пшеница оказалась ничем не лучше российской, но ее транспортировка обошлась втрое дороже.

Вот мы-то и ждали, очень ждали, что господин Давиташвили откровенно скажет: что тут поделаешь, кроме России, у нас, дорогие мои, нет, к сожалению, альтернативы, и потому будем надеяться, что там соберут хороший урожай. Все это тем более актуально, что заверение министра о том, что у нас в стране имеется в наличии достаточный запас пшеницы, ровно через два месяца утратят силу по причине того, что запас этот, как хорошо было известно, рассчитан именно на два месяца. Остается надеяться лишь на то, что с 1 июля Россия возобновит ее экспорт. Причем, господин Давиташвили, несомненно, знает это лучше всех, однако в глазах Запада подобное заявление выглядело бы как предательство. То есть, признание того, что, кроме России, у нас нет альтернативы, и мы все тут можем помереть с голоду — это измена Западу, а предательство интересов собственной страны никого пока не заботит. Иногда создается впечатление, что уже самим своим существованием мы изменяем Западу. Да, да! Так и не расчистили до конца нашу землю под полигон для Америки и Европы, оказались слишком уж жизнестойкими и постепенно пробуждаемся от мечтательного полусна, в который нас погрузила заманчивая перспектива членства в НАТО.

Будьте уверены, скоро власть и оппозиция, каждая в отдельности, начнут нас атаковать — вон видите, как Европа нам помогает, миллионами присылает нам доллары на борьбу с вирусом. Да, присылает, но разве кто-нибудь пообещал подарить нам эти деньги? Кто-нибудь сказал, что это был акт доброй воли: мол, истратите их и все? Ну и самое главное: кто-нибудь проинформировал, на каких условиях мы их получили (вернее, обещали нам их дать)? Нет! И знаете, почему? Потому что никто ничего нам не дарил, а навесил как долг, за который нам всем придется расплачиваться — мне, вам, нашим детям. Мы прыгаем от радости, услышав о помощи в 3 миллиарда долларов, что в переводе на национальную валюту равно 10 миллиардам, или почти двум третьим госбюджета Грузии, и забываем, что платить за них тоже будем мы. Точно так же влезал в долги Саакашвили, а мы затягивали пояса. Теперь долги берет нынешняя власть, и нам опять долго придется ходить с пустыми животами. Впрочем, и это грузинской экономике не поможет, потому что любое наше продвижение вперед будет для Запада означать, что мы можем стать действительно независимыми. Так что, можете не сомневаться, они пересмотрят график погашения долгов и поставят нас в положение, когда мы не то что вперед не будем двигаться, но еще и на коленях приползем умолять, чтобы нам одолжили еще.

Все это очень напоминает судьбу посаженного на цепь пса. Завидев постороннего, он разражается лаем, а затем бежит к хозяину и, помахивая хвостом, старается выпросить у него еды, считая, что сполна ее заслужил. Сколько бы собака ни бегала, с цепи ей все равно не сорваться, и вот так с ошейником на голове пройдет вся ее жизнь. Любой хозяин рад преданному псу, да еще лишенному свободы и зависимому от него. Его, правда, приходится держать на цепи, но зато он послушно бегает, беспрекословно подчиняясь воле своего патрона. Посторонние стараются такого пса приручить, но как только хозяин замечает, что он перестал лаять, тут же перестает его кормить, заставляет голодать, чтобы разбудить в нем злобу, снова заставить лаять и… Поведение «хозяина» и «постороннего», как мне кажется, сильно напоминают отношение к нам Запада и Севера. А кого еще своей собачьей жизнью напоминает скованный ошейником цепной пес?!

Нам бы, конечно, очень хотелось поверить властям. Наше поколение, по правде сказать, заслужило себе правительство, которому оно бы доверяло, к которому проявляло уважение, на которое могло бы положиться. Беда в том, что все правительства, к сожалению, походят друг на друга. Меняются лишь имена и названия и совершенствуется искусство лжи, а жизнь тем временем проходит. Является же Леван Давиташвили представителем власти? Утверждает же он, будто уже найдены альтернативные пути и после исчерпания двухмесячного запаса пшеницы проблем у нас не будет? Так неужели трудно перечислить страны или назвать хотя бы одну страну, через которую проходит этот альтернативный путь? Пусть покажет документацию, подтверждающую, что такое-то и такое государство готово поставить Грузии пшеницу в необходимом количестве. Так вот, поверьте, если б подобные документы действительно существовали, ими бы уже раз десять помахали у нас перед носом.

И активистов тех со спущенными штанами опять бы отправили к границе с Россией покрасоваться голыми задницами: мол, проживем и без вашего хлеба. Пока же нам только дали слово, а люди давно перестали верить обещаниям, и у них есть на то основания — еще ни одна власть при общении в нами не сумела избавиться от лжи…