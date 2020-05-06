Илон Маск и певица Граймс стали родителями: необычное имя и первые снимки малыша

Вадим Карасев

32-летняя канадская певица Граймс, чье настоящее имя Си Буше, вчера впервые стала мамой. Для бойфренда звезды канадского инди-попа, 48-летнего Илона Маска, малыш стал шестым ребенком.

О появлении малыша на свет сообщил сам Маск в своем твиттере, написав, что ребенок и его мама чувствуют себя хорошо. Чуть позже он уточнил, что у них родился мальчик, и обнародовал его имя — весьма необычное. Но, вполне вероятно, что это было все же шуткой со стороны счастливого отца.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Чуть позже он поделился и первыми снимками новорожденного сына.





Илон Маск с сыномСын Илона Маска и ГраймсНикогда не рано для татуировки,

— пошутил Маск.О беременности Граймс стало известно в начале января 2020 года. Певица сама намекнула поклонникам в инстаграме на приближающееся материнство, опубликовав свою фотографию с изображением ребенка на животе.





Граймс

Маск и Граймс вместе уже около двух лет. Их первое появление вместе перед камерами состоялось на Балу Института костюма в мае 2018 года. Спустя несколько месяцев после окончательного расставания с актрисой Эмбер Херд основатель компании Tesla стал встречаться с канадской певицей.

До романа с Граймс Маск был трижды женат. Его первая жена Жюстин Уилсон родила пятеро детей. Их брак продлился около восьми лет. Второй женой бизнесмена была британская актриса Талула Райли — на ней он женился два раза.





Илон Маск и Граймс





А Граймс





Илон Маск

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