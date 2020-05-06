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Избивший жену Марат Башаров подарил ей три квартиры

Избивший жену Марат Башаров подарил ей три квартирыМарат БашаровФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский актер Марат Башаров, избивший бывшую жену Елизавету Шевыркову, подарил ей три квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист возмутился, что экс-супруга оскорбляет его. «Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях», — рассказал Башаров.

По его словам, он ежемесячно платит 140 тысяч в качестве алиментов, а также оплачивает обслуживание автомобиля и домработницу для Шевырковой, дарит ей дорогие подарки. «И за что ко мне такое отношение?» — удивляется актер и признается, что по-прежнему любит бывшую жену.

Ранее Башаров опубликовал видео, в котором можно увидеть, как он ссорится с бывшей женой в присутствии их общего сына Марселя. Актер объяснил, что сделал это с целью показать, как Шевыркова оскорбляет его. «Лиза думает сделать хуже мне, но хуже только ребенку! Мне очень жаль… Да, Марселю нужен папа, конечно», — сказал Башаров.

27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен. В настоящее время она собрала более 55 тысяч подписей.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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