«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг

Вадим Карасев

Бывает так, что человек находится на черной полосе в жизни. По какой-то причине мы постоянно терпим поражения то в одном, то в другом деле. Эксперты расскажут, что это за причины и как разорвать этот порочный круг.

Конечно же, все проблемы, которые нас окружают, берут свое начало из наших мыслей, страхов, комплексов. Если у вас есть такие мысли в большом количестве, они не дают вам выйти из кризисной ситуации. Читайте позитивные установки и аффирмации на успех, чтобы ваше сознание очищалось от вирусных программ, приводящих к проблемам и отсутствию удачи.

Почему появляется черная полоса

Рассмотрим простой пример счастливого человека, который живет припеваючи и не знает горя. В один прекрасный день может случиться что-то такое, что никак от него не зависит. Это приведет к краху планов, к увольнению с работы или к расставанию с любимым человеком.

Дальнейшее развитие событий может быть только двух типов: либо человек справляется с трудностями и живет дальше, либо он становится магнитом для проблем, постоянно притягивающим несчастья. Между этими двумя ситуациями одно простое и небольшое отличие: тот, кто начинает переживать постоянные проблемы, в большинстве случаев навязывает их себе сам. Всё самое плохое, что с нами происходит, является последствием нашего мышления и негативной энергетики.

Именно поэтому в попытках бороться с черной полосой в жизни нельзя:

сидеть и ждать у моря погоды;принимать ситуацию как данность.

Необходимо взять ситуацию в свои руки и понять, что все зависит только от вас.

Как стать вновь успешными и счастливыми

1. Избавьтесь от тревоги и обиды. Это два очень сильных, но негативных чувства, которые заставляют людей стоять на месте и переживать проблемы снова и снова. Избавиться от этих чувств помогут пять эффективных способов. Как только вы сможете перестать обижаться на жизнь и Вселенную за то, что она с вами так поступила, всё вернется на круги своя. Обиды и тревога блокируют вашу энергетику, не дают взять жизнь под свой контроль, потому что вы сфокусированы на переживаниях, на негативе.

2. Избавьтесь от токсичного окружения. Вполне возможно, что источником проблем для вас являются окружающие люди. Попробуйте проанализировать свою жизнь на наличие таких людей, которые пользуются вами, постоянно мешают вам или пробуждают в вас чувство вины, стыда. Это могут быть энергетические вампиры, манипуляторы. Они могут находиться среди самого близкого окружения. Пришло время избавиться от них — перестать с ними общаться либо сначала выйти на диалог. Можно поставить также энергетическую защиту.

3. Смените обстановку. Если вы находитесь на черной полосе жизни и у вас ничего не получается, это значит, что нужно сменить свое место. Можно найти другую работу, отправиться в отпуск, найти новое хобби, познакомиться с новыми людьми. Можно сменить приоритеты и жизненные направления. Это может помочь, причем почти сразу. Возможно, ваша черная полоса и бесконечные неудачи связаны с тем местом, в котором вы находитесь. Порой помогает даже банальная перестановка мебели в доме. Иногда нам просто необходимо взять и поменять всё вокруг. Порой для того, чтобы все стало лучше, нужно, чтобы все для начала стало иным.