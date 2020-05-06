Экономику ЕС ждет сильнейшая рецессия в истории, – Еврокомиссия

Влада Некрасова

Карантинные меры, введенные в ответ на распространение коронавирусной болезни, вогнали Европейский Союз в самую глубокую рецессию в своей истории. Обвал европейской экономики в 2020 году может достичь 7,4%.Об этом говорится на сайте Европейской комиссии."Европа переживает экономический шок какого не было со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя весенний экономический прогноз ЕС.Согласно прогнозу, снижение внутреннего валового продукта в страна-членах ЕС, которое началось в первом квартале, достигнет своего пика по итогам второго квартала. После этого, как предполагается, экономика начнет восстанавливаться, если пандемию коронавируса удастся взять под контроль.Отмечается, что падение ВВП Евросоюза в этом году будет гораздо сильнее, чем во время мирового финансового кризиса в 2009 году. Больше всего пострадает экономика таких стран, как Италия, Испания, Греция и Хорватия - там ожидается падение больше чем на 9%. Меньше всего сократится экономика Польши – на 4,3%.Мировой ВВП, согласно прогнозу Еврокомиссии, упадет на 3,5% в 2020 году, и увеличится на 5,2% в 2021 году.Что касается экономик развитых стран, не входящих в ЕС, то экономика США упадет на 6,5%, Великобритании – на 8,3%, Японии – на 5,0%. Китайский внутренний валовый продукт, несмотря на кризис, вырастет, но только на 1%. А в 2021 году в Китае уже ожидается рост на 7,8%.