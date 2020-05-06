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Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более года

Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более года

Около 80% российских компаний наладят рабочие процессы, затронутые кризисом, спустя один год, остальным 20% потребуется еще больше времени. Об этом заявил в беседе с «Известиями» глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.

Синицын уточнил, что порядка 14% фирм смогут наладить работу на протяжении 3−4 недель, а половина российского бизнеса восстановится через 3−6 месяцев. При этом на пути восстановления компании столкнутся со сложностями, в том числе вынужденным снижением зарплат сотрудников, оттоком клиентов, повышением закупочных цен и сокращением персонала.

«Бизнес очень чувствителен к срокам и порядку отмены ограничений. При условии, что они будут сняты хотя бы в середине июня, каждая пятая российская компания будет восстанавливаться более года», — прогнозирует Синицин.

Как отмечает издание, вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Курочкин в свою очередь заявил, что восстановления российского бизнеса в прямом смысле слова не случится, поскольку 80% компаний перестали работать в нормальном режиме. Большинству фирм приходится искать новые рынки, поставщиков, форматы и каналы сбыта.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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