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Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"

Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"
Российские власти рассматривают раздачу населению "денег с вертолета" в качестве крайней меры, поэтому такую меру могут использовать после того, как ключевая ставка будет снижена до нулевой зоны и будут реализованы программы "количественного смягчения", сообщил РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Министр финансов Антон Силуанов ранее в среду в интервью газете "Ведомости" заявил, что Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.

# Россия
По материалам: ria.ru

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