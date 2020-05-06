Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"

Лидия Мартынова

Российские власти рассматривают раздачу населению "денег с вертолета" в качестве крайней меры, поэтому такую меру могут использовать после того, как ключевая ставка будет снижена до нулевой зоны и будут реализованы программы "количественного смягчения", сообщил РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Министр финансов Антон Силуанов ранее в среду в интервью газете "Ведомости" заявил, что Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.