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К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку

К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в среду приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова, он переходит на другую работу.

Мероприятие прошло дистанционно в режиме видеоконференции, трансляция велась на сайте нижегородского парламента. На заседании был поднят единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода.

"39 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий, 1 – против. Решение принято. Еще раз благодарим Владимира Панова за работу и желаем новых свершений", – цитирует РИА Новости председателя городской думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина.


Глебу Никитину, который выдвинул его кандидатуру на пост главы города, за оказанное доверие, а депутатов гордумы – за совместную работу. Также он вспомнил самые трудные периоды деятельности – подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, реформу схемы общественного транспорта и общественных пространств.

"Для меня было большой честью работать с вами", – подчеркнул Панов.

В свою очередь глава региона отметил, что ему "было важно иметь доверенного человека, который не подведет, и Панов оказался именно таким человеком".

"Он уходит на повышение решать глобальные государственные задачи. Панов оставляет за собой в городе хороший задел", – добавил Никитин и пожелал ему удачи на новом месте.

Подчеркивается, что после досрочной отставки мэра Нижнего Новгорода исполняющим обязанности главы города стал его первый заместитель Юрий Шалабаев.


До этого стало известно, что Панов переходит на работу в госкорпорацию "Росатом" на должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики, где займется координацией между атомной госкорпорацией и органами власти в решении вопросов, касающихся развития арктической зоны РФ.

Владимир Панов стал главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после избрания мэром Нижнего Новгорода Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.

Ранее радио Sputnik сообщало, что назван преемник Дариги Назарбаевой в сенате Казахстана.

# Политика
По материалам: ria.ru

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