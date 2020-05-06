Кабмин увеличит лимит на перевозку пассажиров в общественном транспорте

Анастасия Иванова

Кабинет министров планирует увеличить количество мест в общественном транспорта в рамках адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.Шмыгаль отметил, что все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы со стороны Кабмина и Минздрава."Со стороны Кабмина и Минздрав все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы. Но все мы понимаем, что количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться к работе", - заявил Шмыгаль.Как он отметил, в этом вопросе общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут просчитаны."Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность в каждом городе и за работу общественного транспорта", - заявил Шмыгаль.