Как быстро обновить кухню

Роман Иванов

Мысли о том, как быстро и экономно обновить кухню, приходят каждой хозяйке. Некоторым раз в полгода, некоторым раз в месяц. Часто все упирается в большие финансовые затраты. Например, чтобы создать кухню в стиле прованс или бохо понадобятся очень много деталей: статуэтки, расписные фигурки, перекраска мебели…

Мы предлагаем вам пойти более простым и быстрым путем – а именно, просто поменять текстиль.

Да-да, вы не ослышались. Речь идет именно о смене всего текстиля в комплексе. Даже если у вас его не было раньше и вы обходились только полотенцами и прихватками, обзаведясь всем комплексом вы увидите, как преобразится кухня. Насколько она станет уютнее, насколько на ней будет приятнее находиться. Наконец, вырастет культура потребления еды, и она непременно даст свои плоды в процессе хорошего воспитания подрастающего поколения.

Под кухонным текстилем мы понимаем:

Полотенца;

Прихватки;

Фартуки;

Скатерти;

Столовые дорожки;

Салфетки (под приборы и обычные);

Сидушки на табуретки и стулья.

Коллекции

И еще одна хорошая новость: больше не нужно подбирать по цвету скатерти, салфетки и полотенца. Обратите внимание на готовые решения, коллекции. Они могут быть приурочены к какому-либо событию (Пасха, Новый год) или просто отталкиваться от цвета, принта (цветы, геометрия, абстракция, анималистичные принты). Важно, что все оформлено в едином стиле.

Где найти коллекции? Например, посмотреть на полотенца можно по ссылке. Далее нажимаете на готовые решения и подбираете скатерти, салфетки, дорожки и многое другое из такой же ткани или ткани-компаньона.

Материалы и уход

Практичность кухонного текстиля должна быть возведена в абсолют, все-таки мы имеем дело с едой. Коллекции должны хорошо переносить многочисленные стирки, не теряя при этом формы.

Поэтому идеальным выбором для кухонного текстиля является плотная рогожка. Она идеально подходит для изделий, которые должны держать форму (салфетки, скатерти, сидушки). А натуральный состав (хлопок) позволяет ей впитывать жидкость, поэтому рогожку используют так же для изготовления полотенец.

Уход за рогожкой прост: стирка мягкими эффективными средствами при температуре не выше 40ос. Пятна выводить необходимо до стирки.

Самое частое загрязнение на кухне – это жир. Чем быстрее он будет удален, тем меньше шансов того, что он глубоко проникнет в ткань и тем больше шансов, что текстиль отстирается полностью. Для удаления жира засыпьте пятно обычной солью. Она впитает жир, затем вещь нужно будет постирать как обычно.