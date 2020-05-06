Как Яна Рудковская борется с клеветой в СМИ из-за статьи о сыне: суд и поддержка звездных друзей

Вадим Карасев

Прошедшие праздники для 45-летней Яны Рудковской и ее 37-летнего мужа Евгения Плющенко оказались отнюдь не такими радостными, как ожидалось. Причиной тому стала публикация в издании StarHit, в которой было написано, что у семилетнего сына пары Саши подозревают психическое расстройство.

Несмотря на то что Рудковская часто сталкивается с критикой в СМИ в свой адрес и далеко не всегда обращает на нее внимание, эту статью она проигнорировать не смогла, ведь здесь дело касалось ее ребенка. В своем инстаграме она написала эмоциональный пост, в котором обратилась в частности к издателю Наталье Шкулевой, супруге Андрея Малахова. Рудковская призналась, что не ожидала, что получит "нож в спину" от человека, которого считала своим другом.

Видит Бог, я не хотела здесь писать об этом. Ущипните меня, разбудите меня! 2020 год на дворе, мы все живем в толерантном обществе, говорите? Не думаю! Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбались и восхищались Сашей. Меньше всего именно от вас, от Натальи Шкулевой и вашей семьи, издающей свой желтушный StarHit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о "ненормальности" нашего с Женей сына Саши, нашего старательного, спортивного, доброго, дружелюбного и абсолютно здорового Гном Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал "СтарХит" сегодня. В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал — ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно. На том и стоите. Вы, безусловно, держите нос по ветру времени. Но святое есть у меня, это — моя семья. Мы не собираемся мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны быть и будут наказаны. Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая "новость" у "анонимного специалиста" о "болезни и ненормальности" Саши. Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Получше бы придумали маскировку. Сколько классов церковно-приходской у вашего "эксперта", прячущего свое имя? Оно, видимо, настолько авторитетно и громко? Настолько ли, насколько имя маленького Саши Плющенко, который хоть и мал, но уже всем знаком?!Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в инстаграме, где каждый может увидеть его развитие. Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге! Александр Добровинский (адвокат. — Прим. ред.) уже на связи с международными адвокатами, так как вашу статью перевели уже на разные языки в мире в связи с тем, что Саша выступает в мировых шоу.Честно говоря, до последнего я верила в остатки вашей совести. Я вчера написала тебе, Наташа Шкулева, объяснила всю глупость того, что вы опубликовали, но не хотела поднимать шум и публично ссориться. Статья висит до сих пор, и пост в инстаграме тоже. Я надеялась, что вам и вашим редакторам хватит чести и ума снять материал с сайта. Не дождалась. Ноль внимания, фунт презрения. Но я-то даже не о себе в этот момент думала, а о вас. Вас хотела спасти. Наш "больной" Саша блестяще читает в свои 7 лет, как взрослый. Надеюсь, ему не попадутся на глаза эти ваши словесные испражнения. Психика у него, конечно, стойкая, но не хотелось бы, чтобы с детства он видел примеры такой низости.У вас с Андреем есть замечательный сын. Я желаю вам, чтобы вы никогда не прочитали про него ту гнусность и не испытали те чувства, которые сегодня испытала моя семья, прочитав ваше издание! Вы тронули нашего сына (беззащитного ребенка). Я вам это никогда не прощу. К Андрею Малахову вопросов нет, он никакого отношения не имеет к этой мерзости! Он позвонил и извинился перед нашей семьей утром! А вот к Шкулевым и их холдингу, который включает в себя еще и ряд международных изданий, таких как Elle и Marie Claire, вопросов очень много!

— написала продюсер.





Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко СашаВ комментариях Рудковскую поддержали многие ее известные друзья и знакомые, среди которых были Дима Билан, Сати Казанова, Александр Арутюнов и не только. Однако на этом история не закончилась.

После разгоревшегося скандала знаменитости все активнее стали выступать в поддержку семьи Рудковской и Плющенко и стали публиковать в своих блогах фотографии сына пары и выступать против издания. Так, поддержали Сашу Плющенко и его родителей Татьяна Навка, Тина Канделаки, Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук, Валерия и многие другие.

Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя "журналистами", совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!

— недоумевает Навка.





Саша Плющенко и Надя Пескова

А Светлана Бондарчук призвала всех быть сердечнее и профессиональнее:

Вы знаете, Саша даст фору любому взрослому! При тех нагрузках, которые он переносит, Саша счастливый, а главное, стабильный ребенок, и все благодаря тому, что он растет в огромной любви! Но дело даже не в этом. Журналисты, которые так и норовят придумать и создать "сенсацию", есть ли у вас границы? Или вы совсем погрязли в обновлениях своих потоковых и зачастую фейковых новостей? Я как мама особенного ребенка знаю, что на ту территорию, которую заходят журналисты, заходить нельзя! Особенно так бестактно! Слава богу, в Янином случае это все клевета, но я знаю, как это может задеть и ранить! Я пишу это как человек с профессиональной точки зрения и как мама особенного ребенка. Это счастье, что Сашенька здоров, прекрасен, целеустремлен и, как все дети, светел и добр! Журналист — это состояние души, так неужели ваша душа настолько черна, что вы беретесь за детей и оскверняете их?! Это непросто некорректно, а это именно то, что может повредить и семье, и ребенку, и неважно, правда это или нет!





Яна Рудковская с сыном Сашей

По мнению Тины Канделаки, история с Сашей Плющенко "может быть водоразделом между миром, где анонимная или очень даже авторская грязь — это вариант нормы, и миром, где автор, отпускающий оскорбления в адрес любого человека, низводит себя до статуса маргинала".

Самое странное (ошибкой это не назовешь), когда респектабельный глянец начинает тиражировать помойки. Ну неужели все настолько плохо с продажами? Саша вырастет, обрастет толстой кожей, найдет кнопку "отключить комментарии" и оставит всех вас на свалке истории,

— считает она.





Тина Канделаки с Сашей ПлющенкоА Филипп Киркоров пожелал Яне и Евгению "мудрости и терпения", назвав их сына "талантливым, искренним и просто гениальным".

Ни Андрей Малахов, ни Наталья Шкулева этот скандал пока не прокомментировали, а наделавшая шума статья про Сашу Плющенко по-прежнему висит на сайте.



