Как Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи поздравили сына герцогов Сассекских с днем рождения

Вадим Карасев

Сегодня в семье 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри большой праздник — ровно год назад на свет появился их первенец, сын Арчи. С самого утра поздравить малыша и его родителей уже успели старшие члены британской королевской семьи. В этот день они не могут лично повидаться с мальчиком, потому что он вместе с Меган и Гарри сейчас живет в Лос-Анджелесе, поэтому свои пожелания они оставили в соцсетях.

Кейт Миддлтон и принц Уильям одними из первых поздравили малыша Арчи с первым годом жизни. В официальном инстаграме герцогов Кембриджских появилось фото с крестин Арчи — снимок был сделан в Виндзорском замке в июле прошлого года.

Желаем Арчи первого счастливого дня рождения!

— было подписано фото.





Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи и семьей

В официальном инстаграме Елизаветы II также было опубликовано поздравление, которое сопровождалось трогательным снимком, сделанным во время знакомства королевы с малышом через два дня после его рождения.

С днем рождения, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор! Сегодня он празднует свой первый день рождения! Арчи является восьмым правнуком королевы Елизаветы II,

— гласила подпись к кадру.





Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Дедушка Арчи, принц Чарльз, также не упустил возможности поздравить внука с его первым днем рождения. На его странице был опубликован снимок с принцем Уильямом и Арчи — фото также было сделано во время крестин малыша. Снимок сопровождала подпись:

Счастливого дня рождения, Арчи! Сегодня ему исполняется год.

Напомним, что Меган Маркл и принцу Гарри пришлось кардинально менять планы относительно праздничной вечеринки по случаю дня рождения сына из-за пандемии коронавируса. Этот день малыш проведет дома со своими родителями в Лос-Анджелесе, а остальные английские родственники поздравят его по видеосвязи. Вероятно, Меган испечет для сына праздничный торт без добавления сахара — герцогиня является адептом здорового образа жизни и прививает свои привычки сыну с самых ранних лет.





Принц Чарльз, принц Гарри и малыш Арчи