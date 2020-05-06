Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Как Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи поздравили сына герцогов Сассекских с днем рождения

Как Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи поздравили сына герцогов Сассекских с днем рождения

Как Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи поздравили сына герцогов Сассекских с днем рождения

Сегодня в семье 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри большой праздник — ровно год назад на свет появился их первенец, сын Арчи. С самого утра поздравить малыша и его родителей уже успели старшие члены британской королевской семьи. В этот день они не могут лично повидаться с мальчиком, потому что он вместе с Меган и Гарри сейчас живет в Лос-Анджелесе, поэтому свои пожелания они оставили в соцсетях.

Кейт Миддлтон и принц Уильям одними из первых поздравили малыша Арчи с первым годом жизни. В официальном инстаграме герцогов Кембриджских появилось фото с крестин Арчи — снимок был сделан в Виндзорском замке в июле прошлого года.

Желаем Арчи первого счастливого дня рождения!

— было подписано фото.


Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи и семьей

В официальном инстаграме Елизаветы II также было опубликовано поздравление, которое сопровождалось трогательным снимком, сделанным во время знакомства королевы с малышом через два дня после его рождения.

С днем рождения, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор! Сегодня он празднует свой первый день рождения! Арчи является восьмым правнуком королевы Елизаветы II,

— гласила подпись к кадру.


Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Дедушка Арчи, принц Чарльз, также не упустил возможности поздравить внука с его первым днем рождения. На его странице был опубликован снимок с принцем Уильямом и Арчи — фото также было сделано во время крестин малыша. Снимок сопровождала подпись:

Счастливого дня рождения, Арчи! Сегодня ему исполняется год.

Напомним, что Меган Маркл и принцу Гарри пришлось кардинально менять планы относительно праздничной вечеринки по случаю дня рождения сына из-за пандемии коронавируса. Этот день малыш проведет дома со своими родителями в Лос-Анджелесе, а остальные английские родственники поздравят его по видеосвязи. Вероятно, Меган испечет для сына праздничный торт без добавления сахара — герцогиня является адептом здорового образа жизни и прививает свои привычки сыну с самых ранних лет.


Принц Чарльз, принц Гарри и малыш Арчи
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд
Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд
У министра культуры Любимовой выявили COVID-19
У министра культуры Любимовой выявили COVID-19
Российский фильм на iPhone покоряет мир
Российский фильм на iPhone покоряет мир
Больной раком российский телеведущий перенес операцию
Больной раком российский телеведущий перенес операцию
Der Spiegel: Боевые корабли США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море
Der Spiegel: Боевые корабли США впервые за 30 лет вошли в Баренцево
У звезды сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
У звезды сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» обнаружили
В Армении назвали сроки выхода из кризиса: Преодолели? Только начинается
В Армении назвали сроки выхода из кризиса: Преодолели? Только
Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы
Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы
Как Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи поздравили сына герцогов Сассекских с днем рождения
Как Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Полнолуние 7 мая 2020 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 7 мая 2020 года: что можно делать и что нельзя
ЕК понизила прогноз цен на нефть в 2020 году
ЕК понизила прогноз цен на нефть в 2020 году

Топ на сегодня

Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой
Принц Гарри и Меган Маркл показали малыша Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию сына Арчи