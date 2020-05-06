Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах - самое важное из совещания Путина с правительством
Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с министрами и главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Речь шла о реализации мер поддержки для граждан и бизнеса, а также о возможных вариантах поэтапного снятия ограничений в субъектах РФ.
Максимальное информирование о мерах поддержки
Президент потребовал от правительства и глав регионов обеспечить максимальный доступ людей, представителей бизнеса, руководителей предприятий к информации о том, какие меры поддержки введены или вводятся со стороны государства, как воспользоваться этими мерами.
По его словам, "все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать". Он также подчеркнул, что эти способы должны быть доступными для людей.
Поэтапный выход из ограничительных мер
Решения о выходе из ограничений после 11 мая будут принимать главы регионов, опираясь на текущую ситуацию, с учетом мнения специалистов. На совещании стало известно, что Роспотребназдор и рабочая группа Госсовета подготовили рекомендации по выходу из ограничительных мер в три этапа.
По словам руководителя ведомства, Анны Поповой, сначала будут разрешены занятия спортом на улице, прогулки с детьми и работа ряда учреждений. На втором этапе будет разрешены прогулки с членами семьи, работу предприятий торговли с большим количеством посетителей, начнут работу образовательные учреждения.
Финальный этап подразумевает открытие мест отдыха, а также снятие ограничения для предприятий торговли и общественного питания, гостиниц. При этом отмечается, что если в регионе будет зафиксирован всплеск заболевания уже после снятия части ограничительных мер, они вновь будут ужесточены.
Президент также предупредил, что решения о снятии ограничений должны основываться исключительно на мнении специалистов, и предупредил об ответственности поспешность в их принятии.
"Жизнь дороже любых схем"
Президент попросил руководство российских субъектов опираться во время принятия решений на мнение ученых и специалистов.
Меры поддержки для граждан и бизнеса
Доклады министров показали, что уже введённые меры поддержки населения и бизнеса крайне востребованы.
Из выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова стало известно, что меры поддержки затрагивают миллионы граждан.
С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляются ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на одного ребенка в возрасте до трех лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на один миллион 898 тысяч детей. Из федерального бюджета выделено на эти цели 9,5 миллиарда рублей. Министр также рассказал о пособиях по безработице, которые получают потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом.
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что объем субсидий работодателям на выплату зарплат составит 98,4 миллиарда руб. По его словам, выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ начнут ранее намеченного (18 мая) срока. При этом на субсидию могут претендовать 1,26 миллиона получателей, в которых трудоустроены 4,05 миллиона сотрудников.