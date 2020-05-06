Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах - самое важное из совещания Путина с правительством

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с министрами и главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Речь шла о реализации мер поддержки для граждан и бизнеса, а также о возможных вариантах поэтапного снятия ограничений в субъектах РФ.



Максимальное информирование о мерах поддержки



Президент потребовал от правительства и глав регионов обеспечить максимальный доступ людей, представителей бизнеса, руководителей предприятий к информации о том, какие меры поддержки введены или вводятся со стороны государства, как воспользоваться этими мерами.

"Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники - они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная", - заявил президент в ходе совещания.



По его словам, "все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать". Он также подчеркнул, что эти способы должны быть доступными для людей.

Поэтапный выход из ограничительных мер



Решения о выходе из ограничений после 11 мая будут принимать главы регионов, опираясь на текущую ситуацию, с учетом мнения специалистов. На совещании стало известно, что Роспотребназдор и рабочая группа Госсовета подготовили рекомендации по выходу из ограничительных мер в три этапа.

По словам руководителя ведомства, Анны Поповой, сначала будут разрешены занятия спортом на улице, прогулки с детьми и работа ряда учреждений. На втором этапе будет разрешены прогулки с членами семьи, работу предприятий торговли с большим количеством посетителей, начнут работу образовательные учреждения.

Финальный этап подразумевает открытие мест отдыха, а также снятие ограничения для предприятий торговли и общественного питания, гостиниц. При этом отмечается, что если в регионе будет зафиксирован всплеск заболевания уже после снятия части ограничительных мер, они вновь будут ужесточены.

Президент также предупредил, что решения о снятии ограничений должны основываться исключительно на мнении специалистов, и предупредил об ответственности поспешность в их принятии.



"Нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение – и коллег из Правительства, и глав регионов – крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать", - подчеркнул он.

"Жизнь дороже любых схем"



Президент попросил руководство российских субъектов опираться во время принятия решений на мнение ученых и специалистов.



"Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков.... Конечно, жизнь гораздо сложнее любых схем. И, тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", - сказал Владимир Путин.



Меры поддержки для граждан и бизнеса



Доклады министров показали, что уже введённые меры поддержки населения и бизнеса крайне востребованы.



Из выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова стало известно, что меры поддержки затрагивают миллионы граждан.

С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляются ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на одного ребенка в возрасте до трех лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на один миллион 898 тысяч детей. Из федерального бюджета выделено на эти цели 9,5 миллиарда рублей. Министр также рассказал о пособиях по безработице, которые получают потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом.



"Если гражданин потерял работу после 1 марта - таких граждан на сегодняшний день уже более 208 тыс. человек - они получают пособие по безработице в максимальном размере, то есть 12 тыс. 130 рублей. На сегодняшний день таких пособий назначено на общую сумму в 1,8 млрд руб.", - рассказал Котяков во время совещания.



Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что объем субсидий работодателям на выплату зарплат составит 98,4 миллиарда руб. По его словам, выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ начнут ранее намеченного (18 мая) срока. При этом на субсидию могут претендовать 1,26 миллиона получателей, в которых трудоустроены 4,05 миллиона сотрудников.