Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после почти двух лет романа

Вадим Карасев

27-летняя Кара Делевинь и 30-летняя Эшли Бенсон больше не вместе, сообщают западные СМИ. По сведениям инсайдеров из окружения актрисы и модели, Кара и Эшли расстались еще в апреле.

О причинах разрыва пары информаторы умалчивают. Делевинь и Бенсон видели вместе в марте, когда была объявлена пандемия коронавируса. И если некоторые пары она сплотила, то Эшли и Кару эта счастливая статистика не коснулась.





Кара Делевинь





Эшли Бенсон

О романе британской модели и американской актрисы пресса заговорила почти два года назад — в августе 2018 года они попали в объектив папарацци в аэропорту Хитроу. С тех пор девушки часто проводили время вместе, не скрывая это и в соцсетях.

Летом прошлого года Кара и Эшли спровоцировали слухи о свадьбе, но официального подтверждения информации журналисты не нашли, так что вскоре стало понятно, что с новостью пресса поспешила.



