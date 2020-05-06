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Кевин Спейси сравнил свой скандал из-за домогательств с пандемией коронавируса

Кевин Спейси сравнил свой скандал из-за домогательств с пандемией коронавирусаКевин СпейсиФото: Sven Hoppe / DPA / Globallookpress.com

Американский актер Кевин Спейси сравнил свой скандал из-за домогательств с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летний артист признался, что в 2017 году его жизнь абсолютно изменилась: «Моя работа, многие мои отношения, мое положение в отрасли — все это исчезло в считаные часы».

Он пояснил, что за последние три года вообще не появлялся в больших проектах и добавил, что старается не сравнивать свою историю с историями других людей, так как это может обесценивать их опыт. При этом он заявил, что понимает, что испытывают люди, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

«В этом случае я чувствую, что могу понять, каково это, когда твой мир внезапно останавливается. Хотя мы, возможно, оказались в похожих ситуациях, но по совершенно разным причинам и обстоятельствам, я все же считаю, что некоторые из эмоциональных переживаний ощущаются одинаково», — отметил Спейси.

Ранее актера обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет. В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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