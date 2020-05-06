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Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах

Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах
РИА Новости. Американскую телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в Сети, после того, как на одной из ее последних фотографий в инстаграме заметили неудачный фотошоп.
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Venomousss

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На откровенных снимках, сделанных Грегом Суэллсом, супруга рэпера Канье Уэста позирует в топе и набедренной повязке имитирующей кожу питона. Такой же рисунок нанесли и на ее волосы. Именно в прическе внимательные пользователи и заметили ошибку фоторедактора: "забытые" пальцы.

"Мэм, почему в ваших волосах пальцы?" — поинтересовалась @itsme_usee.


"Как там оказались пальцы? У вас три руки что ли?" — присоединилась к обсуждению @_myamakin.

"Я тоже вижу палец с правой стороны", — подтвердил @sticcz3xz.

"Ким, у тебя в волосах два пальца остались", — написала @cristina_stylez.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", которая не первый раз сталкивается с неудачной ретушью, пока никак не отреагировала на комментарии подписчиков.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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