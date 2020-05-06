Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»

Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»

Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»
Не секрет, что жена принца Гарри отличается непростым характером. Однако, оказалось, что эксцентричный нрав актрисы проявлялся еще задолго до того, как она стала частью королевской семьи.

О собственном опыте работы с Меган Маркл рассказал ее коллега. Оператор снимал актрису в одном из рекламных проектов, когда она была задействована в сериале «Форс-мажоры». По словам мужчины, Меган уже тогда вела себя достаточно жестко и претенциозно, за что ее прозвали «принцессой».

«Маркл была очень требовательна и груба. Когда Меган приехала, я даже не знал, кто она такая. А она вела себя как кинодива. Обычно, когда вы предлагаете что-то на съемке, звезды не противоречат вам, они соглашаются попробовать. Но у нее были свои соображения», — рассказал оператор. 

Коллега бывшей герцогини отметил, что во время съемочного процесса с Маркл довольно легко сотрудничать, основные же проблемы начинаются, как только наступает перерыв. «Как только ты говоришь «мотор», она отлично выполняет свою работу. Но после того, как камера останавливается, она не самый дружелюбный человек», — признался он. 


Были у Маркл и другие особые требования. Так, Меган не позволяла операторам и фотографам снимать ее голые ноги. Говорят, она их якобы ненавидела и могла запросто забраковать готовый материал по этой причине. «Мы были должны попросить разрешения на съемку чего угодно. Она была боссом. Мы чувствовали, как будто ходим по краю», — вспоминает оператор. 

Кроме того, он рассказал, что Маркл настаивала на дорогом шампанском на съемках и не позволяла принимать решения по каждой сцене без ее участия. «Не думаю, что она заслуживает такого внимания. Меган меня не впечатлила, и я просто удивлен, что она очаровала принца. Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался. Я бы не хотел снова работать с таким человеком», — заключил коллега звезды в интервью Daily Mail.

Напомним, что появление Маркл в королевской семье повлекло за собой множество скандалов и сплетен. Меган не смогла поладить с родственниками мужа, а ее родня только подливала масла в огонь. Возможно, поэтому вместе с супругом они приняли решение снять с себя королевские полномочия и начать новую жизнь в США, где они купили роскошный семейный особняк.

Фото: Getty Images

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на
Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом
Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»
Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень
В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая
В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая
Лунный день сегодня 6 мая 2020 года
Лунный день сегодня 6 мая 2020 года
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный концерт для ветерана из Владивостока
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Сестра Меган Маркл расстроилась из-за Рождества королевской семьи
Сестра Меган Маркл жестко ответила принцу Гарри
СМИ: у принца Гарри роман со звездой "Форс-мажоров" Меган Маркл
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой