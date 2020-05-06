Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»

Лидия Мартынова

Не секрет, что жена принца Гарри отличается непростым характером. Однако, оказалось, что эксцентричный нрав актрисы проявлялся еще задолго до того, как она стала частью королевской семьи.

О собственном опыте работы с Меган Маркл рассказал ее коллега. Оператор снимал актрису в одном из рекламных проектов, когда она была задействована в сериале «Форс-мажоры». По словам мужчины, Меган уже тогда вела себя достаточно жестко и претенциозно, за что ее прозвали «принцессой».

«Маркл была очень требовательна и груба. Когда Меган приехала, я даже не знал, кто она такая. А она вела себя как кинодива. Обычно, когда вы предлагаете что-то на съемке, звезды не противоречат вам, они соглашаются попробовать. Но у нее были свои соображения», — рассказал оператор.

Коллега бывшей герцогини отметил, что во время съемочного процесса с Маркл довольно легко сотрудничать, основные же проблемы начинаются, как только наступает перерыв. «Как только ты говоришь «мотор», она отлично выполняет свою работу. Но после того, как камера останавливается, она не самый дружелюбный человек», — признался он.





Были у Маркл и другие особые требования. Так, Меган не позволяла операторам и фотографам снимать ее голые ноги. Говорят, она их якобы ненавидела и могла запросто забраковать готовый материал по этой причине. «Мы были должны попросить разрешения на съемку чего угодно. Она была боссом. Мы чувствовали, как будто ходим по краю», — вспоминает оператор.

Кроме того, он рассказал, что Маркл настаивала на дорогом шампанском на съемках и не позволяла принимать решения по каждой сцене без ее участия. «Не думаю, что она заслуживает такого внимания. Меган меня не впечатлила, и я просто удивлен, что она очаровала принца. Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался. Я бы не хотел снова работать с таким человеком», — заключил коллега звезды в интервью Daily Mail.

Напомним, что появление Маркл в королевской семье повлекло за собой множество скандалов и сплетен. Меган не смогла поладить с родственниками мужа, а ее родня только подливала масла в огонь. Возможно, поэтому вместе с супругом они приняли решение снять с себя королевские полномочия и начать новую жизнь в США, где они купили роскошный семейный особняк.

Фото: Getty Images