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Ксения Собчак: «Почему в браке с Виторганом я была двигателем?»

Ксения Собчак: «Почему в браке с Виторганом я была двигателем?»
Телеведущая рада, что после их развода с Максимом Виторганом никто не остался одинок. Бывший супруг закрутил роман с Нино Нинидзе, в то время как она счастлива в браке с Константином Богомоловым. Ксению даже удивляет то, насколько смелым стал экс-супруг в новых отношениях.

Максим Виторган и Ксения Собчак прожили в браке почти шесть лет. Этот период стал весьма плодотворным для ведущей в карьерном плане. Она продолжила успешную работу на ТВ, проявила политическую активность, а в 2018 году даже баллотировалась на пост президента. Все это сказалось на доходах звезды, которые, по подсчетам журналистов, существенно превысили заработки мужа. 

Расставшись с Ксенией, Максим Виторган наконец-то вышел из тени популярной супруги и теперь проявляет просто чудеса инициативности. 

«Я на него смотрю и радуюсь. У него новые отношения, прекрасная девушка. Он гораздо более инициативен, и все наши общие друзья говорят: «Слушай, мы тебя очень любим, но вот Максим сейчас стал более активным…» Ну почему все эти годы я была всегда двигателем?» откровенничала она в разговоре с Екатериной Варнавой для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»  

После развода с теледивой карьера артиста пошла в гору, он запустил успешные театральные проекты, а вскоре закрутил роман с Нино Нинидзе. Семья Максима в восторге от его выбора. Новой возлюбленной даже удалось крепко подружиться со старшей дочерью возлюбленного — Полиной.

«Это же странно, что один и тот же человек в разных отношениях ведет себя по-разному», — удивляется Ксения.


Екатерина Варнава отметила перемены и в самой Ксении. Брак с Богомоловым, по мнению актрисы, значительно преобразил Собчак: она стала более женственной и нежной. «Мы недавно с Гудковым тебя обсуждали: ты никогда так не выглядела, так себя не вела. Ты абсолютная девочка-девочка. Сидит такая камушки разглядывает. Пусечка. Лояльная, мягкая пушистая», — говорила Варнава.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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