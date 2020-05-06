Лариса Долина о шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых нот, а от друзей я затаилась»

Анастасия Иванова

Певица приняла участие в телепередаче, которая завершилась около недели назад. Лариса Долина придерживалась правил шоу и никому не говорила о съемках. Также она призвала конспирироваться и свою команду.

В отличие от других коллег по музыкальной программе, у артистки не было возможности выбрать маску. «Мне предложили только костюм Оленя, прислали фото, он сразу мне понравился, и я согласилась «влезть» в него. О чем ни разу не пожалела. Сколько весит костюм Оленя, я не знаю, он достаточно громоздкий и тяжелый, состоит из семи частей, плюс шлем, но, как только я выходила на съемочную площадку, забывала о неудобствах. Самое неприятное заключалось в том, что в шлеме очень маленькие отверстия для глаз и сам шлем был далеко не легким, я плохо вижу, и нужно было постоянно контролировать свои передвижения по сцене, поэтому мне пришлось отказаться в одном из выпусков шоу от восхождения и спуска по очень крутой лестнице. На ногах — копыта, которые обувались поверх кроссовок, они были в длину ужасно неудобными, постоянно ими за что-то цеплялась, но этого никто не замечал, я умею с собой справляться. В костюме иногда приходилось проводить по несколько часов, было невыносимо жарко, но это часть работы», — рассуждает Долина.

Лариса Александровна полностью соблюдала все правила, поэтому ее команда тоже приезжала на съемки в масках. По словам звезды, она не отвечала на вопросы друзей, а вот дочь узнала ее по голосу. Артистка говорит, что из-за карантина скрывать участие в проекте было гораздо сложнее.

«У себя в гардеробе нашла неприметные черные джинсы и такие же кроссовки, чтобы невозможно было даже пол определить, но это не доставляло мне никаких неудобств. Мы достали маски моим администратору и костюмеру, чтобы по ним меня не вычислили. Все ведь друг друга знают. С водителями такси не разговаривали, маску и худи я надевала загодя в своей машине и только потом пересаживалась в такси, которое нас привозило на съемки», — делится Долина.

Вокальные данные певице было очень трудно скрыть, поэтому жюри с самого начала думали, что под маской Оленя она. Правда, звезде удалось поэкспериментировать с голосом в некоторых номерах, ведь в своем творчестве у нее нет такой возможности.

«Самым ярким событием для меня стало исполнение арии из фильма «Пятый элемент». Если бы не этот проект, я, наверное, никогда не попробовала бы спеть такое произведение. Но благодаря «Маске» это случилось, и реакция жюри была фантастической. Наверное, такого и стоило ожидать, потому что то, чего ты вообще не ждешь, создает эффект взорвавшейся гранаты. Собственно, это и произошло. В этом проекте я раскрылась практически на 99%. Это ли не счастье для артиста? Олень — животное гордое и очень красивое. Я по природе тоже человек гордый, но без лишней гордыни», — отмечает Долина.

Звезду удивили и выступления некоторых коллег по проекту. Например, Долина даже не предполагала, что светлана Мастеркова, которая была в образе Тучи, так умеет петь.

Напомним, что победителем проекта стал Анатолий Цой, выступавший под маской Льва.

Фото: Legion-Media