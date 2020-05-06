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Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге

Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге
Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает "Sputnik Латвия".

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был именно 48 процентов — почти половина от ее бюджета, добавил министр.

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", – отметил Борданс.


Издание отмечает, что в 2020 году комиссия по подсчету ущерба от "советской оккупации" получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 годы. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике.

# Россия
По материалам: ria.ru

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