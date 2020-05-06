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Латвия национализирует все три своих крупных порта

Латвия национализирует все три своих крупных порта

Рижский свободный порт и порт Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ), равно как и Вентспилсский порт, планируется преобразовать в предприятия с государственным капиталом. Об этом заявил в среду министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, пишет press.lv.

Как отметил министр, одним из приоритетов руководимого им ведомства в данный момент является продолжение реформы управления портами. Законопроект о преобразовании портов в общества с госкапиталом планируется подать в Сейм до 1 июля.

По словам Линкайтса, при проведении реформы будут учтены интересы всех крупных портов, Лиепайской СЭЗ, где работают представители государства, предприятий, самоуправлений, и это представительство в той или иной форме должно быть сохранено. Министр допускает, что Лиепайское самоуправление может быть совладельцем в новом портовом предприятии.

Напомним, что 9 декабря 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Госкассы США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции в отношении мэра Вентспилса Айвара Лембергса, а также против управления Вентспилсского свободного порта, Вентспилсского агентства развития, Ассоциации развития бизнеса и Ассоциации транзитного бизнеса Латвии. В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений. 18 декабря управление Вентспилсского свободного порта и Вентспилсский порт были исключены из санкционного списка OFAC.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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