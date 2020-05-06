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Латвия объявила себя «донором денег в СССР»

Латвия объявила себя «донором денег в СССР»

Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР. Об этом, как передает «Sputnik Латвия», заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — отметил Борданс, не указав сумму, которую страна получала из общего бюджета в те годы.

Латвийская комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации» в этом году планирует обобщить опыт международных организаций, чтобы выработать методику исчисления убытков, говорится в информационном сообщении, которое 5 мая было представлено на рассмотрение кабмина.

В этом году на работу комиссии выделено 35 770 евро — столько же, сколько и в прошлом.

Латвия, как и другие страны Балтии, считает, что была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Россия не признает такой постановки вопроса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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