Латвия объявила себя «донором денег в СССР»

Лидия Мартынова

Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР. Об этом, как передает «Sputnik Латвия», заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — отметил Борданс, не указав сумму, которую страна получала из общего бюджета в те годы.

Латвийская комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации» в этом году планирует обобщить опыт международных организаций, чтобы выработать методику исчисления убытков, говорится в информационном сообщении, которое 5 мая было представлено на рассмотрение кабмина.

В этом году на работу комиссии выделено 35 770 евро — столько же, сколько и в прошлом.

Латвия, как и другие страны Балтии, считает, что была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Россия не признает такой постановки вопроса.