Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19

Влада Некрасова

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Британии Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса и преодоление его последствий, сообщил МИД РФ.

"Подчеркнута необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества на противодействие современным глобальным вызовам. Особое внимание было уделено задачам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны также обменялись поздравлениями в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне и отметили вклад участников антигитлеровской коалиции в борьбу с нацизмом.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.