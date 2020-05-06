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Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19

Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Британии Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса и преодоление его последствий, сообщил МИД РФ.

"Подчеркнута необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества на противодействие современным глобальным вызовам. Особое внимание было уделено задачам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны также обменялись поздравлениями в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне и отметили вклад участников антигитлеровской коалиции в борьбу с нацизмом.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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