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Леонид Рошаль рассказал о подробностях закрытого совещания 2019 года

Леонид Рошаль рассказал о подробностях закрытого совещания 2019 года

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал о подробностях закрытого совещания по вопросу “Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших”, которое состоялось в июне 2019 года.

Так, по словам известного российского хирурга в то время еще никто не мог предположить, что будет происходить в стране и мире. Однако вопрос о готовности национальной системы здравоохранения к различным чрезвычайным ситуациям существовал всегда. Для этого и была проведена встреча с представителями Минобороны, МЧС, "Защиты", Минздрава, руководства объединения врачей скорой помощи, главных врачей больниц и поликлиник.

По признанию Леонида Михайловича, все участники того совещания пришли к общему мнению, что “к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы”.

В ходе встречи было озвучено, что каждый регион при любой сложной ситуации должен быть достаточно самостоятельным в плане возможностей оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим. 

Не возить больных в Москву, в Санкт-Петербург, а на месте оказывать им помощь. Везде в России должно быть достаточно сил и средств для ликвидации последствий трагедии, - рассказал врач изданию Коммерсантъ.

Решения, принятые в ходе встречи были направлены на места, однако подготовиться к непосредственным столь массовым сложным ситуациям не успели.

Сейчас Леонид Рошаль признается, что это было первое подобное обсуждение проблем в России, и в случае успешного выполнения всех намеченных задач, в сегодняшней ситуации c COVID-19 было бы намного легче.

Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку,— заявил Рошаль.

На сегодняшний день в России выявлено почти 166 тысяч инфицированных COVID-19, более 21 тысяч пострадавших выздоровели, более 1,5 тысяч - скончались.

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По материалам: u-f.ru

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