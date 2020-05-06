Лидер сербской оппозиции устраивает травлю семьи президента

Анастасия Иванова

Лидер оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драган Джилас отдал распоряжение подконтрольным ему СМИ обрушиться единым фронтом на семью лидера Сербии Александра Вучича, сообщает издание «Информер». Журналисты получили задание нанести информационный удар по детям президента, в частности, по его старшему сыну Данило, который еще несколько дней назад проходил лечение от коронавирусной инфекции в больнице.

Портал «Крик» вчера выпустил материал, в котором причислил Данило к криминалитету. В материале о разборках криминальных банд на Балканах была опубликована фотография старшего сына президента Сербии и утверждение, что «Данило Вучич был в компании человека с солидным криминальным досье». При этом «Крик» не подтвердил свои тезисы никакими доказательствами.

Эта медиа-атака предсказуемо не получила опровержений со стороны тех спикеров и СМИ, кто всего пару дней назад захлебывался сочувствием к Драгану Джиласу, выдумавшему нападки на своих детей. В воскресенье тот опубликовал видеоролик, где, рыдая, утверждал, что Вучич ответит за то, что дети олигарха напугались, когда кто-то на улице через громкоговоритель скандировал «Джилас — вор!» Как только эта попытка изобразить из себя жертву была раскрыта, олигарх бросился в атаку на президента и нанес удар по его сыну.

Это не первый случай, когда дети главы государства становятся мишенью сторонников Джиласа, подконтрольных ему изданий и ботов. Нападений не избежала дочь Вучича Милица и даже сын Вукан, которому нет и трех лет: СМИ транслировали жуткие угрозы в их адрес.

Сам президент Вучич вчера никак не прокомментировал очередное информационное нападение на Данило, но заявил, что будет бороться за то, чтобы все дети были защищены.

«Мой жизненный девиз — борьба. А бороться теперь я буду сильнее и больше, чем прежде. Буду бороться за всех детей Сербии — не только за своих. У меня будет достаточно времени, как только закончится режим чрезвычайного положения, чтобы ответить на всю их ложь и нападки. Решительно выступлю против тех, кто думает, что имеет право уничтожить Сербию», — сказал Вучич.

Вчера президент опубликовал в своем Инстаграме фотографию с сыном, подписав ее: «С сыном Данило. Впервые после долгого времени. Сдаться никогда не было вариантом!».

Комментируя публикацию материалов о Данило Вучиче, политический аналитик Деян Вук Станкович назвал их «самым грязным примером специальной войны».

«Это очень похоже на мафиозную месть за предполагаемый дискомфорт, который пережили дети Драгана Джиласа. На Вучича планируют атаки на личном фронте, стремятся нанести ему боль, опозорить его перед общественностью как отца. В связи с тем, что [противники президента] не в состоянии критиковать его на политическом поле, они хотят криминализировать его сына. Все, кто промолчал по поводу позорного текста в „Крике“, становятся соавторами и соучастниками клеветы на молодого человека, пострадавшего только потому, что он чей-то сын», — сказал Станкович.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович также осудил травлю Данило.

«Нападки на сына президента Вучича — новый тип лицемерия части оппозиционной общественности и их так называемых журналистов-расследователей. Я говорю о той же самой общественности, которая была „глубоко потрясена“ спектаклем Джиласа, „жутко взволнованного“ тем, что его дети слышали скандирование „Джилас — вор!“. Та самая общественность сегодня не замечает нападок на Данило Вучича. А нападки эти не подкрепляются какими-либо аргументами и доказательствами», — пояснил Стефанович.

Кирилл Борщев