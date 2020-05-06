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Люди по всему миру разглядели лица инопланетян у себя дома

Люди по всему миру разглядели лица инопланетян у себя домаФото: Things with faces

Пользователи Facebook стали замечать в очертаниях предметов, которые находятся у них дома, человеческие лица и лица инопланетян. В результате в соцсети появилась отдельная группа, участники которой регулярно публикуют подобные снимки, заметило издание Daily Mail.

Юзеры по всему миру находят черты людей, животных и других живых существ в неживых объектах, в том числе подсвечниках, цветах, деревянных предметах мебели и домах. Для этого существует специальный термин, парейдолия — разновидность визуальных иллюзий, где в качестве основы выступают детали реального объекта. Группа под названием «Вещи с лицами» (Things With Faces) посвящена обсуждению этого феномена человеческого восприятия.

Пользовательница Чери Десмараис (Cheri Desmarais) отметила, что случайно узнала о существовании группы, и удивилась, что не только она замечала подобные иллюзии уже многие годы. «Я думала, я одна такая сумасшедшая, что вижу повсюду лица!» — заметила она и продемонстрировала фото утвари из дерева, на которой, по ее словам, видны детали лица. Юзер Лиз МакЛири (Liz McLearie) опубликовала фото судна, на котором «лицо» создают два окна и рукоять.

Диана Марго (Diana Margot) из Норвегии обнаружила пару глаз у встреченного во время прогулки дома и решила закончить образ, добавив ему румянец и рот. Британка Барбара Хенсли (Barbara Hensley) сначала подумала, что в ее орхидее появилось что-то инопланетное, но оказалось, что это лишь необычное строение цветка. А жительнице Швеции Беатрис Лехтила (Beatrice Lehtilä) держатель туалетной бумаги напомнил монстра с разинутой пастью и языком.

Ранее пользователь Reddit обнаружил за окном мусорную урну, которая, согласно описанию, летала по улице. Снимок начали обсуждать в Twitter, некоторые заподозрили автора в создании фейка. На самом деле фото было реальным, но создавало оптическую иллюзию.

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По материалам: lenta.ru

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