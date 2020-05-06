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Лукашенко хочет транслировать минский парад Победы на российских телеканалах

Лукашенко хочет транслировать минский парад Победы на российских телеканалах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российским телеканалам с предложением организовать трансляцию военного парада по случаю 75-летия Победы, намеченного на 9 мая в Минске.

Лукашенко отказался прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом COVID-19 и не стал отменять все массовые мероприятия в стране. "Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", - сказал белорусский лидер.

При этом он допустил, что некоторые приглашенные в Минск на парад президенты могут не приехать из-за введенных ограничительных мер в их собственных странах.

Сейчас в Белоруссии жертвами COVID-19 числятся почти 100 человек. Недавно глава государства сравнил, сколько белорусов погибли от коронавирусной инфекции COVID-19 и алкоголизма, а также сколько совершили самоубийства и скончались в результате ЧП.

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По материалам: uposters.ru

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