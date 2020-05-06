Лунный день сегодня 6 мая 2020 года

Вадим Карасев

В эту среду Луна в Знаке Скорпиона, поэтому день может оказаться настоящей проверкой на прочность. Астрологи поделились рекомендациями о том, как избежать проблем и сделать эти сутки удачными.

Впереди Полнолуние, поэтому находящимся в поисках смысла жизни стоит заглянуть на класс медитации или других духовных практик. Это отличный день для приобретения новых навыков, особенно для постижения своего внутреннего Я. Если возникнет страх Полнолуния, не окунайтесь с головой в волнительное ожидание и постарайтесь посмотреть на происходящее с другого ракурса. Тревога и негатив — то, что может подпортить все карты.

Фаза Луны: 14-15 лунные сутки. День, несмотря на буйное влияние Скорпиона, будет благоприятен. Однако Луна в этом Знаке создаст предпосылки для нервозности, тревоги и стресса. Возможны проблемы из-за непродуманных решений, опасных ситуаций, форс-мажорных случаев.

Магнитные бури: метеорологи не прогнозируют вспышек на Солнце, так что магнитная буря вряд ли произойдет.

Благоприятные дела 6 мая:

завершение давних дел;новые начинания;принятие серьезных решений;обучение, усовершенствование знаний;общение с успешными людьми;духовные практики, саморазвитие;тренировка талантов и способностей.

Опасности и риски 6 мая:

Домашние дела при Луне в Скорпионе

нетерпимость;повышенная чувствительность к обидам;взвинченность и готовность к ссоре;выяснение отношений;невнимательность к своему здоровью.

В эти лунные сутки астрологи рекомендуют осторожные домашние работы. Генеральную уборку, большую стирку или закупку продуктов лучше перенести на выходные: можно не рассчитать силы и выдохнуться в начале недели. Но никто не запрещает поддерживать в доме чистоту и уют. Вечер лучше отвести любимым делам и духовным практикам.

Работа и деньги в среду

Во избежание неприятностей на работе рекомендуется воздержаться от смелых инициатив и активных действий, касающихся продвижения по карьерной лестнице. Если на пути к намеченным целям возникнет много препятствий, лучше повременить с их достижением: вполне возможно, вы выбрали неверный путь. Астрологи советуют сделать выводы и принять трудности этого дня как знаки судьбы. Зато порадуют обстоятельства в финансовой сфере. Ожидается хоть и трудная, но большая удача в делах. Причем ее источник обязательно находится в месте постоянной работы.

Внешний вид по лунному календарю

Астрологи советуют сделать ставку на сдержанные вещи спокойных тонов. Кричащие цвета сегодня могут спровоцировать негатив и зависть со стороны окружающих. Повышенную раздражительность и нетерпимость помогут обуздать светлые предметы гардероба, а импульсивность и ревность поглотят темные вещи. Лучше отказаться от излишеств, массивных аксессуаров, яркого макияжа, вычурной прически. Простота и аккуратность — залог успешного дня.

Любовь и отношения сегодня

Провокационное поведение, вспышки гнева и ревности сегодня чреваты ухудшением отношений с любимыми и близкими людьми. Из-за недостатка понимания или переизбытка личных проблем могут возникнуть угрозы разрыва. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют наслаждаться тем, что есть, ценить хорошее отношение к себе, не разбрасываться добрыми людьми. Но если отношения причиняют лишь разочарование и неприятности, стоит проверить их на токсичность.

Настроение и здоровье 6 мая

Энергетика Луны поднимется до максимальных показателей, что чревато частой сменой настроения. Это стоит учесть: не разбрасывайтесь словами и обещаниями, не судите людей слишком категорично, не выставляйте на показ личные успехи и достижения. Когда миром правит Скорпион, нам часто не достает объективности и хладнокровия.

Серьезных проблем со здоровьем не ожидается. Однако большие нагрузки на работе и нервное перенапряжение могут вызвать головные боли. Не лучшим образом скажется на самочувствии излишнее копание в себе, самокритика и сознательное принижение собственных заслуг. Старайтесь во всём держаться середины.