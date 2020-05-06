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Май под знаком ретроградности: что сулят четыре ретро-планеты в 2020 году

Май под знаком ретроградности: что сулят четыре ретро-планеты в 2020 году

Май обещает быть непростым месяцем, потому что астрологи отмечают наличие четырех ретроградных планет. Этот месяц может стать для многих крайне неблагоприятным периодом.

Ретроградные планеты в 2020 году будут особенно опасными. Пиком их негативной энергии станет май, который пройдет под знаком ретроградности, да еще и не совсем обычной: три из четырех планет будут находиться в одном и том же Знаке Зодиака, что случается довольно редко.


Ретроградная Венера с 13 мая

Венера 13 мая начнет свое движение в обратном направлении, которое продлится аж до 25 июня. Это значит, что вторая половина мая будет крайне непростым временем в любовной сфере.

В мае 2020 года данная планета будет находиться в Знаке Тельца, так что самые большие неурядицы май сулит тем, кто будет решать конфликты силой. Задача будет состоять не в том, чтобы обойти их стороной, а в том, чтобы не допустить разрушения отношений. Ретроградность Венеры не даст расслабиться всем, кто состоит в отношениях, и помешает тем, кто старается их найти или построить. Астрологи советуют ни в коем случае не доверять любовные дела слепой удаче. Стоит почаще помнить о том, что только ваши действия и решения могут привести вас к счастью.

Ретроградный Юпитер с 14 мая


На следующий день после Венеры в состояние обратного движения войдет Юпитер. Это будет очень важное событие, которое негативно скажется на интеллектуальных возможностях людей. Причиной этому будет пребывание Юпитера в Козероге, так как это Знак ума, интуиции, работы и ответственности.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что с 14 мая придется быть более внимательными в делах и работе. Во второй половине месяца необходимо будет проверять все документы дважды, не надеяться на шестое чувство и принимать непростые решения, основываясь только на своем личном жизненном опыте. Не стоит делать поспешных решений о покупках.

Помимо этого ретроградный Юпитер в Козероге может провоцировать в людях жадность, ревность, бесцеремонность. Также у многих может исчезнуть желание двигаться вперед. Захочется накрыться одеялом и просто ждать, пока всё не станет хорошо. Разумеется, придется действовать, а мотивацию для этого искать самостоятельно.

Ретроградный Сатурн с 11 мая

Еще одна большая планета окажется в ретроградном состоянии 11 числа. Это будет гигант Сатурн, который руководит наличием у людей уверенности. Именно он дает нам силы для движения вперед, когда всё идет против нас. В 2020 году эта планета будет находиться в Знаке Козерога, как и Юпитер. Это усилит негативное воздействие на людей и укрепит отрицательный ретроградный резонанс планет.

Сатурн с 11 мая начнет провоцировать появление дефицита сил у людей. Захочется чаще спрашивать советы у окружающих, а Юпитер это запрещает делать. Придется проявлять больше самодостаточности. С другой стороны, ретроградный Сатурн поможет понять, кто является другом, а кто лишь притворяется вашим товарищем.


Ретроградный Плутон

Эта планета стала ретроградной задолго до мая и будет оставаться таковой еще очень долго. Сам по себе Плутон в состоянии обратного движения достаточно пассивен, однако он тоже будет находиться в Знаке Козерога. Именно это и сделает его опасным.

Пребывание Плутона в Козероге обычно дарует вдохновение людям, но из-за того, что планета ретроградна, она будет забирать его, а не давать. Большие неурядицы могут ожидать людей, занятых в сфере креатива, творчества. Все, кто зависит от собственных идей и воодушевления, встретятся с трудностями на своем пути.

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По материалам: dailyhoro.ru

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